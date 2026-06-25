きょう午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。

「（揺れが）長いね」

震度6弱を観測したのが、青森県八戸市。去年12月に発生した地震では、「震度6強」を観測しました。ホテルの壁は、強い揺れの影響で広い範囲が剥がれ落ち、客室のテレビが破損するなど大きな被害も。

きょう再び、強い揺れに襲われました。街では…

高柳光希キャスター

「ビルの下の部分、外壁が剥がれ落ちて、白い破片が大量に落ちています。上を見てみますと、4階のあたりでしょうか、外壁が崩れて、中の鉄骨が見えています」

「こちらのビルも、外壁が崩れてしまっています。そしてその奥、排水管が途中で断裂して、地面に垂れ下がってしまっています」

八戸市内にあるスーパー。しばらく小刻みに揺れると、突然、大きな揺れに襲われます。商品が次々と落下、通路に散乱しました。

そのスーパーを訪ねると…

高柳光希キャスター

「窓ガラスに紙が貼ってありまして、本日は地震のため休業いたしますということです」

50年以上続く寿司店でも…

光鮨 橋本憲賢さん

「（Q.どういうところに被害が？）食器とかグラスとかですね。全部落ちちゃって、あと酒類ですね。（Q.皿は何枚割れた？）皿だけだと30枚くらいかな」

青森県によると、午後2時現在、青森県内で、けがをした人が9人、建物被害は住宅を含めて116件にのぼっています。

気象庁はこの地震について、新たな大規模地震への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しませんでしたが…

気象庁地震津波監視課 海老田綾貴 課長

「今後1週間程度、特にこの2日間は、最大震度6強程度の地震に注意をしてください」