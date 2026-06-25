高橋海人がハマり役だったと思う「出演作」ランキング！ 『ドラゴン桜 第2シリーズ』を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人（※高は、はしごだか）さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「高橋海人がハマり役だったと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
King & Princeのメンバーとして人気のアイドル・高橋さんは、これまでさまざまなドラマや映画に出演してきました。果たして、どの作品がハマり役だったと評価されたのでしょうか？
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2021年に放送された日曜劇場『ドラゴン桜 第2シリーズ』（TBS系）でした。阿部寛さん主演で大ヒットした前作の15年後を描く続編で、高橋さんはTBS系の連続ドラマ初出演となり、“東大専科”の生徒・瀬戸輝を演じました。
瀬戸は、両親を早くに亡くし、店を切り盛りする姉と一緒に暮らすラーメン屋の息子。闇金業者から嫌がらせを受けるなど、生活が困窮する家庭の生徒として描かれました。
高橋さんは、追いつめられながらも前を向く瀬戸を感動的に熱演。美しい涙を流すシーンもあり、多くの視聴者を感動させました。
回答者からは、「本人のキャラクターとへっぽこでチャラそうだけど一生懸命な瀬戸がマッチしていた」（20代女性／神奈川県）、「同世代の人と演技だったが、1番学生ぽくて良かった」（20代女性／大阪府）、「実年齢と近い役柄ということもあり、役にはまっていた」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位は、2023年に放送した『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。お笑いコンビ、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生を描いた実話に基づくストーリーの作品。人気お笑いコンビの結成秘話も見られたドラマで、高い人気を誇りました。
高橋さんは若林さんを演じ、山里を熱演したSixTONESの森本慎太郎さんとダブル主演を担当。細かいしぐさや話し方までそっくりで、若林さんが憑依したような演技を見せて高評価を得ています。
数多く登場した漫才シーンも完璧に演じ、役作りのうまさを披露しました。
回答者からは、「かなりハマってました話し方も同じだった」（30代女性／埼玉県）、「郄橋海人の繊細で内省的な雰囲気が、若林正恭という人物像に驚くほど噛み合っていました」（50代男性／東京都）、「本人にしか見えない、本当にハマり役すぎる」（30代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では「高橋海人がハマり役だったと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
King & Princeのメンバーとして人気のアイドル・高橋さんは、これまでさまざまなドラマや映画に出演してきました。果たして、どの作品がハマり役だったと評価されたのでしょうか？
2位：『ドラゴン桜 第2シリーズ』（瀬戸輝）／61票
2位は、2021年に放送された日曜劇場『ドラゴン桜 第2シリーズ』（TBS系）でした。阿部寛さん主演で大ヒットした前作の15年後を描く続編で、高橋さんはTBS系の連続ドラマ初出演となり、“東大専科”の生徒・瀬戸輝を演じました。
瀬戸は、両親を早くに亡くし、店を切り盛りする姉と一緒に暮らすラーメン屋の息子。闇金業者から嫌がらせを受けるなど、生活が困窮する家庭の生徒として描かれました。
高橋さんは、追いつめられながらも前を向く瀬戸を感動的に熱演。美しい涙を流すシーンもあり、多くの視聴者を感動させました。
回答者からは、「本人のキャラクターとへっぽこでチャラそうだけど一生懸命な瀬戸がマッチしていた」（20代女性／神奈川県）、「同世代の人と演技だったが、1番学生ぽくて良かった」（20代女性／大阪府）、「実年齢と近い役柄ということもあり、役にはまっていた」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位：『だが、情熱はある』（若林正恭）／67票
1位は、2023年に放送した『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。お笑いコンビ、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生を描いた実話に基づくストーリーの作品。人気お笑いコンビの結成秘話も見られたドラマで、高い人気を誇りました。
高橋さんは若林さんを演じ、山里を熱演したSixTONESの森本慎太郎さんとダブル主演を担当。細かいしぐさや話し方までそっくりで、若林さんが憑依したような演技を見せて高評価を得ています。
数多く登場した漫才シーンも完璧に演じ、役作りのうまさを披露しました。
回答者からは、「かなりハマってました話し方も同じだった」（30代女性／埼玉県）、「郄橋海人の繊細で内省的な雰囲気が、若林正恭という人物像に驚くほど噛み合っていました」（50代男性／東京都）、「本人にしか見えない、本当にハマり役すぎる」（30代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)