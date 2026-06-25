「これはSNSでバズりそう…！」【カルディ】売り切れる前に買うべき「季節限定ひんやりスイーツ」3選
【カルディ】夏に食べたい！ 季節限定「ひんやりスイーツ」3選
カルディには、これから暑くなる季節にぴったりな「ひんやりスイーツ」が続々と登場しています。そこで今回は、新商品や季節限定商品の中から、フードライターの筆者が「本当においしい！」と思ったものだけを厳選。価格や味わい、おすすめポイントを詳しくお届けします。
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1. 「【冷凍】杏仁豆腐アイス」170円
最初に紹介するのは、「【冷凍】杏仁豆腐アイス 85ml」170円（税込）。カルディのスイーツ部門売上No.1の「パンダ杏仁豆腐」の味わいをイメージして作られた新商品で、生クリームと杏仁を使用したアイスです。
ひと口食べるとアイスとは思えないほど、つるん＆もっちりとした食感に驚かされます。新感覚のおいしさで、SNSで話題になりそうな予感。
2. 「こんにゃくゼリー 梅」321円
続いて紹介するのは、「こんにゃくゼリー 梅 10p」321円（税込）。カルディの店員さんが「今すごく売れています！」と教えてくださった注目の商品です。
紀州南高梅の味わいが楽しめるこんにゃくゼリーで、袋の中には食べ切りサイズが10個入っています。一つひとつに梅のイラストが描かれた、かわいらしい見た目も魅力です。
ひと口食べると、梅ならではのさっぱりとした味わいと、ちゅるんとした食感が心地よく、暑い季節のおやつにぴったりです。
冷蔵庫で冷やして食べるのはもちろん、冷凍してシャーベット感覚で楽しむのもおすすめ。お弁当の保冷剤代わりとして持ち歩くのにもよさそうです。
3. 「【冷凍】おもちクリームサンド ラムレーズンバター」216円
最後に紹介するのは、「【冷凍】おもちクリームサンド ラムレーズンバター 57g」216円（税込）。カルディの冷凍コーナーで見つけた新商品で、ラムレーズン入りのバタークリームを白玉もちでサンドした冷凍スイーツです。
冷凍庫から冷蔵庫に移して、4〜5時間ほど解凍してからいただきます。
ひと口食べると、ラム酒の芳醇（ほうじゅん）な風味がふわっと広がる、ラムレーズンが主役の大人な味わい。もっちもち食感の白玉もちとラムレーズンの組み合わせは、ほかにはない和洋折衷のおいしさです。
一度食べたらクセになる、濃厚でありつつも甘さ控えめなスイーツ。なお、この商品にはアルコール分0.07％が含まれています。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全てカルディの季節限定商品です。気になる商品があれば、店舗またはオンラインストアで早めにチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)