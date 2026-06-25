「流石にやめたほうが」水谷隼、2000万円以上不足？ “一旦全てリセット”報告「まだまだやれる頑張れ」
元卓球選手の水谷隼さんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。投資に関するスクリーンショットを公開しました。
【画像】水谷隼が「一旦全てリセット」
コメントでは「流石にやめたほうが 多分、投資に関しての運が皆無かと」「もう信用取引とFXから足を洗って下さい 失った財産を仕事や現物で取り戻すまでは…」といった厳しい声が寄せられる一方、「リプ欄は否定的だけど こっからやでこっから まだまだやれる頑張れ」「卓球で、世界獲れたから トレードでも世界獲れるはず」「頑張ってください！！」といった前向きな声もみられます。
(文:多町野 望)
【画像】水谷隼が「一旦全てリセット」
「投資に関しての運が皆無かと」水谷さんは「一旦全てリセットしました。0からやり直します」とつづり、3枚の画像を投稿。FX取引に関するとみられる「不足金に関するご連絡」や「取引関連お知らせ」の画面が写っています。預り金不足予定額は「21,720,484円」であることや追証の発生を知らせる内容が表示されており、投資での厳しい状況がうかがえます。
「完全に相場の魔物に取り憑かれてる」23日には「昨日謎にパッと覚醒して起きて、衝動的に損切りしなきゃやばいって気持ちに駆られて切ったけどそのまま寝てたら家買えてたなぁ… 完全に相場の魔物に取り憑かれてる」とポストしていた水谷さん。こちらにも、「止めてくれる身内の人はいないんですか？」「売り買いに何も根拠が無い」など厳しい声が相次いでいました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)