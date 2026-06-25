圧倒的な9頭身美女・斎藤恭代のラストグラビア映像作品となる、「君の名は永遠」のDVDおよびBlu-rayが7月25日にリリースされます。



【写真】記者対応で抜群のプロポーションを披露した斎藤恭代さん（2025年）

全編バリ島での撮影による美しい映像とこれまでのグラビア活動の集大成となる渾身のパフォーマンスは、今後のタレント・俳優としての活動を見据える門出を飾る特別な作品です。今回は以前から要望の多かったBlu-ray版も1チャプター追加の仕様で発売されます。



ミス・アース・ジャパン2017グランプリ、グラビア・オブ・ザ・イヤー2024グランプリを手にしてきた斎藤さん。グラビア映像活動の最後を飾る作品として制作された同作は、エメラルドグリーンの海、緑豊かな大自然、伝統的な寺院など、バリ島ならではの幻想的な風景の中で、彼女の魅力を余すことなく収録。集大成と呼ぶにふさわしい映像作品となっています。



斎藤さんは「グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました」とコメントしています。



斎藤さんはSNSに「グラビアのお仕事を辞めるわけではありません。これからも誌面や写真を通して、さまざまな形で皆様にお会いできたらと思っています」などと投稿し、撮影時の画像などを公開。 フォロワーからは「どれだけ脚が長いの」「日本の国宝」などのコメントが寄せられています。



【斎藤恭代さんプロフィール】

さいとう・やすよ 1996年4月22日生まれ。栃木県出身。T173センチB85（Eカップ）W64H91 器械体操の特待生として福岡県の高校に進学するもけがで競技生活を引退。ご当地アイドルグループのリーダーとして活動を経て、2017ミス・アース日本代表に輝いたのをきっかけにアイドルを卒業。モデルやタレントとしての活動にシフト。2022年頃からその美貌と9頭身のボディがあらためて注目され、グラビア界をけん引する存在。