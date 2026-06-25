イージーパンツは「楽ちん」から「主役級」へ！ 進化する「イージーパンツ」のコーディネート4選
2026年夏のイージーパンツは、部屋着の延長にある楽ちんパンツから完全に脱却し、シルエットの美しさや素材の上質さを備えた、大人があえて選ぶ主役級のボトムスへと進化しています。カラーは、グレー、ブラック、ホワイトのモノトーンのほか、ニュアンスカラーがおすすめ。
今回は、40代女性におすすめのイージーパンツの選び方とコーディネートをご紹介します。
このコーディネートは、シックなモノトーンに軽やかなニュアンスカラーのベージュを掛け合わせた、上品で洗練された大人カジュアルです。
トップスは、ブラックのジョーゼット素材のブラウス。とろみのある生地なので、細かいドット柄と相まって強さと艶っぽさがあります。
ボトムスは、グレーのリネンライク（麻のような質感）なイージーパンツ。グレーという中間色を選んだことで、ドライで清涼感のあるリネン風の素材を引き立て、ブラックのブラウスを程よくカジュアルダウンしています。
服がブラック×グレーのモノトーン（無彩色）なので、少しクールで都会的な印象に。そこに、優しく温かみのあるベージュのバッグを投入し、全体に柔らかさと女性らしい親しみやすさをプラスしています。
このコーディネートは、重厚感のあるブラックと清涼感のあるブルーを大胆に組み合わせた、コントラストが美しい大人のクールコーディネート。
主役級のブルーのイージーパンツに対して、トップスや小物をすべてブラックで統一することで、ブルーの持つ鮮やかさと清涼感が引き立ち、非常に印象的なカラーコントラストが生まれています。白を合わせると爽やかさに振れますが、黒を合わせることで都会的でモードな、凛とした雰囲気に仕上げています。
トップスのブラウスは、表面にポコポコとした凹凸があるサッカー生地なので、肌離れがよく、かつシアー感（透け感）があります。光を優しく通す軽やかな黒なので、顔まわりが暗く沈まず、涼しげで抜け感のある印象をキープ。
ボトムスは、デニムライクなシャンブレー素材。両サイドのボタンディテールがアクセントになったワイドシルエットで、サイドに深めに入ったスリットが暑い季節にも軽やかで抜け感のある印象を演出します。
このコーディネートは、甘めなフリルとカジュアルなデニムを、2026夏トレンドのドット柄の黒で引き締めた、大人かわいいMIXコーディネート。ブルーとブラックの2色をベースに、柄やデザインで遊び心をプラスした配色バランスが絶妙です。
トップスは、フロントに大きめのフリルがあしらわれたデニムシャツ。色は爽やかでカジュアルなデニムブルーなので、甘さが程よく引き算され、大人っぽくクリーンな着こなしに導いています。
ボトムスは、白ドットがちりばめられたブラックのイージーパンツ。上下ともに無地にするよりも、ボトムスに柄が入ることで、コーディネート全体にリズムと華やかさが生まれます。ドットのベースがブラックなので、ポップになりすぎず上品に。
このコーディネートは、夏の上質素材のホワイトワントーンコーディネート。単調にならないように、ブラウスのシアー素材が持つ透け感・光の揺らぎ、パンツのクリンクル（シボ）加工による立体的なテクスチャーと3D刺しゅうというように、素材の差異でメリハリを出しているのがポイントです。
この素材コントラストが、ワントーンでも単調にならない奥行きを生んでいます。真っ白ではなく生成り寄りのオフホワイトでまとめているため肌なじみもよく、夏の強い光の下でも浮かずになじみやすいトーンになっています。
トップスはペプラムシルエットで、ウエストまわりを自然にカバーしながらAラインのふわっとした広がりを作ります。ボトムスはリラクシーなワイドシルエット。全体として上下ともにゆとりのあるビッグシルエットですが、ペプラムによってウエスト位置が視覚的に提示されるため、だぼだぼに見えず体型をうまく拾うコーディネートになっています。
▼ポイント1：色は「締め色」か「ニュアンスカラー」を選ぶ
部屋着感を脱出するための第一歩は色選び。引き締めカラー（ブラック・ネイビー・チャコールグレーなど）は下半身をキュッと引き締め、きちんと感が出ます。
洗練されたニュアンスカラー（カーキ・ベージュ・エクリュ・モカ）は、大人の余裕を演出できます。トップスに白を持ってきてクリーンにまとめるか、同系色の濃淡でまとめるワントーンコーディネートにすると、都会的であか抜けた印象になります。
▼ポイント2：素材は「ツヤ」か「ドライな質感」でメリハリを
きれいめ派は、落ち感・ツヤのある素材（サテン、とろみツイル、ジョーゼットなど）がおすすめ。上品な光沢やストンと下に落ちるドレープ感のある素材は、脚のラインをきれいに隠しつつ、エレガントに見せてくれます。
カジュアル派は、表情のあるドライ素材（リネン混、シアサッカー、ワッシャー加工など）がおすすめ。表面にポコポコとした凹凸やシワ感がある素材は、肌離れがよく体型を拾いません。
▼ポイント3：全体のシルエットは「ゆる×ピタ」か「フロントイン」で
イージーパンツは腰まわりにボリュームが出がち。全身がダボッとして見えないよう、全体のシルエットでメリハリをつけましょう。
トップスのフロントだけをほんの少しパンツのウエストに引っ掛けるようにインすると、ウエスト位置が高く見え、脚長効果とこなれ感が生まれます。
ボトムスが楽ちんな分、デザインコンシャスなトップスを合わせると、視線が上に上がり、手抜き感を一切感じさせない大人のきれいめカジュアルが完成します。ぜひ参考にしてみてくださいね！
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
今回は、40代女性におすすめのイージーパンツの選び方とコーディネートをご紹介します。
グレー：リネンライク素材のイージーパンツ
このコーディネートは、シックなモノトーンに軽やかなニュアンスカラーのベージュを掛け合わせた、上品で洗練された大人カジュアルです。
ボトムスは、グレーのリネンライク（麻のような質感）なイージーパンツ。グレーという中間色を選んだことで、ドライで清涼感のあるリネン風の素材を引き立て、ブラックのブラウスを程よくカジュアルダウンしています。
服がブラック×グレーのモノトーン（無彩色）なので、少しクールで都会的な印象に。そこに、優しく温かみのあるベージュのバッグを投入し、全体に柔らかさと女性らしい親しみやすさをプラスしています。
デニムブルー：シャンブレー素材のイージーパンツ
このコーディネートは、重厚感のあるブラックと清涼感のあるブルーを大胆に組み合わせた、コントラストが美しい大人のクールコーディネート。
主役級のブルーのイージーパンツに対して、トップスや小物をすべてブラックで統一することで、ブルーの持つ鮮やかさと清涼感が引き立ち、非常に印象的なカラーコントラストが生まれています。白を合わせると爽やかさに振れますが、黒を合わせることで都会的でモードな、凛とした雰囲気に仕上げています。
トップスのブラウスは、表面にポコポコとした凹凸があるサッカー生地なので、肌離れがよく、かつシアー感（透け感）があります。光を優しく通す軽やかな黒なので、顔まわりが暗く沈まず、涼しげで抜け感のある印象をキープ。
ボトムスは、デニムライクなシャンブレー素材。両サイドのボタンディテールがアクセントになったワイドシルエットで、サイドに深めに入ったスリットが暑い季節にも軽やかで抜け感のある印象を演出します。
ブラックドット柄：ツイル素材のイージーパンツ
このコーディネートは、甘めなフリルとカジュアルなデニムを、2026夏トレンドのドット柄の黒で引き締めた、大人かわいいMIXコーディネート。ブルーとブラックの2色をベースに、柄やデザインで遊び心をプラスした配色バランスが絶妙です。
トップスは、フロントに大きめのフリルがあしらわれたデニムシャツ。色は爽やかでカジュアルなデニムブルーなので、甘さが程よく引き算され、大人っぽくクリーンな着こなしに導いています。
ボトムスは、白ドットがちりばめられたブラックのイージーパンツ。上下ともに無地にするよりも、ボトムスに柄が入ることで、コーディネート全体にリズムと華やかさが生まれます。ドットのベースがブラックなので、ポップになりすぎず上品に。
生成り色：3D刺しゅうのイージーパンツ
このコーディネートは、夏の上質素材のホワイトワントーンコーディネート。単調にならないように、ブラウスのシアー素材が持つ透け感・光の揺らぎ、パンツのクリンクル（シボ）加工による立体的なテクスチャーと3D刺しゅうというように、素材の差異でメリハリを出しているのがポイントです。
この素材コントラストが、ワントーンでも単調にならない奥行きを生んでいます。真っ白ではなく生成り寄りのオフホワイトでまとめているため肌なじみもよく、夏の強い光の下でも浮かずになじみやすいトーンになっています。
トップスはペプラムシルエットで、ウエストまわりを自然にカバーしながらAラインのふわっとした広がりを作ります。ボトムスはリラクシーなワイドシルエット。全体として上下ともにゆとりのあるビッグシルエットですが、ペプラムによってウエスト位置が視覚的に提示されるため、だぼだぼに見えず体型をうまく拾うコーディネートになっています。
40代女性が「イージーパンツ」を着こなす3つのポイント40代の女性がイージーパンツを品よく着こなすためには、次の3つのポイントを押さえましょう。
▼ポイント1：色は「締め色」か「ニュアンスカラー」を選ぶ
部屋着感を脱出するための第一歩は色選び。引き締めカラー（ブラック・ネイビー・チャコールグレーなど）は下半身をキュッと引き締め、きちんと感が出ます。
洗練されたニュアンスカラー（カーキ・ベージュ・エクリュ・モカ）は、大人の余裕を演出できます。トップスに白を持ってきてクリーンにまとめるか、同系色の濃淡でまとめるワントーンコーディネートにすると、都会的であか抜けた印象になります。
▼ポイント2：素材は「ツヤ」か「ドライな質感」でメリハリを
きれいめ派は、落ち感・ツヤのある素材（サテン、とろみツイル、ジョーゼットなど）がおすすめ。上品な光沢やストンと下に落ちるドレープ感のある素材は、脚のラインをきれいに隠しつつ、エレガントに見せてくれます。
カジュアル派は、表情のあるドライ素材（リネン混、シアサッカー、ワッシャー加工など）がおすすめ。表面にポコポコとした凹凸やシワ感がある素材は、肌離れがよく体型を拾いません。
▼ポイント3：全体のシルエットは「ゆる×ピタ」か「フロントイン」で
イージーパンツは腰まわりにボリュームが出がち。全身がダボッとして見えないよう、全体のシルエットでメリハリをつけましょう。
トップスのフロントだけをほんの少しパンツのウエストに引っ掛けるようにインすると、ウエスト位置が高く見え、脚長効果とこなれ感が生まれます。
ボトムスが楽ちんな分、デザインコンシャスなトップスを合わせると、視線が上に上がり、手抜き感を一切感じさせない大人のきれいめカジュアルが完成します。ぜひ参考にしてみてくださいね！
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)