サンリオキャラクターズの“鉛筆削り風”カプセルトイが登場！ ハンドルを回して遊べる全5種
サンリオキャラクターズの新作カプセルトイ「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」が、6月下旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。
【写真】コロコロクリリンやマロンクリームも！ 全5種のラインナップ詳細
■小物入れとしても使える
今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを取り入れた、平成の懐かしさを感じるミニサイズの鉛筆削り風カプセルトイ全5種。
ラインナップには、ハローキティ、コロコロクリリン、マロンクリーム、タキシードサム、けろけろけろっぴがそろう。
また、手動の鉛筆削りのようなハンドルの回し心地にこだわり、ついついカタカタと回したくなる、クセになる感触もポイント。デスクや棚に飾るだけでなく、手に取って遊びたくなるような仕上がりとなっている。
さらに、削りくず受け部分は引き出し仕様になっており、アクセサリーやクリップなどの小物を収納可能。飾っても、使っても楽しめる実用性を備えたアイテムだ。
【写真】コロコロクリリンやマロンクリームも！ 全5種のラインナップ詳細
■小物入れとしても使える
今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを取り入れた、平成の懐かしさを感じるミニサイズの鉛筆削り風カプセルトイ全5種。
ラインナップには、ハローキティ、コロコロクリリン、マロンクリーム、タキシードサム、けろけろけろっぴがそろう。
また、手動の鉛筆削りのようなハンドルの回し心地にこだわり、ついついカタカタと回したくなる、クセになる感触もポイント。デスクや棚に飾るだけでなく、手に取って遊びたくなるような仕上がりとなっている。
さらに、削りくず受け部分は引き出し仕様になっており、アクセサリーやクリップなどの小物を収納可能。飾っても、使っても楽しめる実用性を備えたアイテムだ。