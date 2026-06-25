“可哀想に！”×JR西日本コラボ商品Vol．2が一部発売延期へ 7．17に変更
人気クリエイターの可哀想に！とJR西日本によるコラボ商品Vol．2の一部発売が延期されると、6月25日（木）に、ジェイアール西日本デイリーサービスネットのホームページで発表された。
【写真】発売延期になったマスコット3種
■3アイテムの発売が延期に
今回発売延期が決まったのは、「おぱんちゅうさぎ マスコット」「んぽちゃむ マスコット」「きみまろ マスコット」の3アイテム。
いずれも、7月4日（土）から発売予定だったが、7月17日（金）に延期されることが決まった。
ホームページには「販売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに本件を取り上げてくださったメディア関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」とつづられている。
なお、「おぱんちゅうさぎ ぬいぐるみ」「んぽちゃむ ぬいぐるみ」「可哀想に！カプセルラバーキーホルダー」は、変わらず7月4日（土）から販売予定だという。
【写真】発売延期になったマスコット3種
■3アイテムの発売が延期に
今回発売延期が決まったのは、「おぱんちゅうさぎ マスコット」「んぽちゃむ マスコット」「きみまろ マスコット」の3アイテム。
いずれも、7月4日（土）から発売予定だったが、7月17日（金）に延期されることが決まった。
ホームページには「販売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに本件を取り上げてくださったメディア関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」とつづられている。
なお、「おぱんちゅうさぎ ぬいぐるみ」「んぽちゃむ ぬいぐるみ」「可哀想に！カプセルラバーキーホルダー」は、変わらず7月4日（土）から販売予定だという。