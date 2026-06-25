〈宝島さん夫婦殺害〉「コロシから処分までを1500万…報酬デカいすね～やります！」二つ返事で受け入れた刺青男、“主犯格”は「私は無実、警察はクソ人間すぎて虫唾が走る」と主張

2024年4月、東京・上野で焼肉などの飲食店を展開した「サンエイ商事」社長の宝島龍太郎さん＝当時（55）＝と妻の幸子さん＝同（56）＝が殺害され遺体が栃木県那須町に遺棄された事件。実行犯を集めた“仲介役”の男が、1500万円の報酬を聞かされると「デカいすね～。やります！」と即決で受け入れたとの証言が公判で出た。“主犯格”とされる男は「警察が証拠を捏造している」と警視庁を罵倒し、無実を主張した。

〈衝撃〉「上野を牛耳ってる人」と周囲にみられ、前も後ろも刺青だらけの関根被告の画像、平山被告の腕にはカエルとダルマの刺青が

「500万～600万円で中国人夫婦の死体を処分してほしい」

事件で検察は、宝島さん夫妻の長女・真奈美被告（33）や、その内縁の夫の関根誠端（せいは）被告（34）ら７人を殺人や死体遺棄罪などで起訴している。

起訴状によると７人は共謀し、2024年4月15日夜、東京都品川区東五反田の空き家の屋内ガレージで宝島さん夫妻の首を電気コードで絞めて殺害し、遺体を那須町に運び遺棄した。

当局は、主犯格とみる関根被告と真奈美被告が、経営の主導権を奪おうと計画を立てたとみている。

関根被告が、上野でキャッチをしていた佐々木光被告（30）被告に実行役の手配を求め、佐々木被告は渋谷のクラブで知り合った平山綾拳被告（27）に人を集めるよう発注。平山被告はクラブ友達の姜光紀（カン・グァンギ）被告（22）と元俳優の若山耀人（キラト）被告（22）の２人を誘って具体的な指示を与え、この２人が殺害と遺体遺棄の実行行為を担った。殺害場所の民家は関根被告の知人で不動産会社役員だった前田亮被告（38）が提供した――というのが当局がみる事件の構図だ。

事件の裁判員裁判は６月22日から東京地裁で始まった。まず佐々木、平山両被告の公判が行われている。そこで佐々木被告は起訴事実を認め、平山被告は「（自分は殺人などの）幇助犯だと思います」と述べ、殺人罪より減刑されるべきだと主張している。

24日の公判で佐々木被告は、関根被告から出されたとするオーダーを事細かに話した。趣旨はこうだ。

「最初関根から『500万～600万円で中国人夫婦の死体を処分してほしい』と依頼があった。その夫婦とは飲食関係でもめていると説明された。

その中国人夫婦が内縁の妻の両親であることを聞き、本気で言ってるのかと思ったが、関根は『内縁の妻も知っている。両親と言ってもろくに子育てされていない』と言っていた。

仕事ができなくなると思い断ることができなかった。関根からは自分の家族の名前を挙げられて脅されていたこともあった」（佐々木被告の発言要旨）

平山は1500万円の報酬を「でかいですね～。やります」と即答した

事件2か月前に福岡から上京した佐々木被告は、知人から「上野を牛耳っている人」として紹介された関根被告から小突かれたり蹴られたりといった暴力を伴う絡みを受け、機嫌を損ねないようにしていたという。

死体遺棄の実行部隊を集められる人物として佐々木被告の頭に浮かんだのは、知人から暴力団員として紹介され和彫りの刺青を周囲に自慢していた平山被告だけだったという。そこで関根被告がそばにいる場所で平山被告に電話を掛け打診。

「断られると思ったが、平山は二つ返事で『探してみます』と引き受けた」

と佐々木被告は主張する。それが犯行６日前の4月9日のことだ。

さらに翌10日、関根被告は今度は“コロシから処分まで”を1500万円でやってくれと言ってきたという。そこで佐々木被告は再度、関根被告のそばで平山被告に電話をかける。

「平山は依頼を引き受けないと思っていた。断って欲しい気持ちだった。しかし平山は1500万円の報酬を『でかいですね～。やります』と即答した」（佐々木被告）

佐々木被告は、「関根被告に平山被告を紹介したので自分はもう抜けようとしたが許されなかった」と主張し、自分は取り次いだだけだと強調する。

だが宝島さん夫妻が殺害される直前に飲んだコーヒーには佐々木被告が普段から使っていた睡眠剤が入れられ、これで夫妻は抵抗できない状態となって首を絞められている。

さらに夫妻の殺害直後、関根被告は1500万円が入っていたボストンバッグから100万円を取り出して、その100万円を佐々木被告に渡した。そして佐々木被告は残り1400万円が入ったバッグを平山被告に渡している。この時もらった100万円について佐々木被告は、「夫妻を殺害したガレージの掃除代として受け取ったもの」で、自分は「報酬をもらっていない」と主張している。

夫妻の遺体は、姜光紀（カン・グァンギ）被告と若山耀人（キラト）被告の実行役2人（カン、キラト）が、平山被告の車で那須まで運んで遺棄した。しかし翌朝には見つかり、身元もすぐに判明した。

「関根は『処分しきれてないんだな』と言っていた。カン、キラトを出頭させるため平山へ連絡したが、2人は逃げていて、平山が『後輩の責任を取るために自分が行きます』と言い出して平山が出頭することになった」（佐々木被告の発言要旨）

警視庁大崎署管内の交番に出頭した平山被告は、「カンとキラトと自分」の３人だけが関わったとウソを並べたがすぐに見破られ、自分は「兄弟分から脅されている」立場で犯行に関与したと言い始める。（♯43）

関根被告は「捜査一課の人間がこの捏造（ねつぞう）に携わっている」

いっぽう関根被告は、佐々木被告が“関根から指示された”と詳細に語っていた24日の同じ時間帯に、東京地裁の同じ７階の別の法廷で開かれた「勾留理由開示」を求める裁判で「自分は絶対に共謀などしていない。私は無実です」と主張。警視庁が証拠を改ざんして自分を犯罪者に仕立て上げようとしていると警察を非難した。

「携帯のデータが消去され、書類が改ざんされ、防犯カメラの元のデータも消えている。そこまでして私をなぜ犯罪者にしようとするのか全く理解できない。

複数の（警視庁）捜査一課の人間がこの捏造（ねつぞう）に携わっている。本物のクソ人間たちで虫唾が走る。ここに立つべき人間は私でなく捜査一課の人たちです」

結局、殺害の実行犯を手配した平山被告は“兄弟分に脅されて関わった”と主張し、その「兄弟分」である佐々木被告は“関根被告の発注を平山被告に伝えただけ”と言い、関根被告は“事件に関わっていない”と訴えていることになる。それぞれの言い分がバラバラな事件を法廷はどう裁くのか。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班