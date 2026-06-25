２０２３年５月、山形県鶴岡市の山形自動車道のトンネル内で乗用車２台が正面衝突し３人が死亡、２人が大けがをした事故で過失運転致死傷の罪に問われている男（３２）の裁判。

【写真を見る】あす第2回公判 1歳の息子と24歳の妻など3人が死亡した山形道5人死傷事故 初公判で被告の男は「当時の記憶がない」事故発生から初公判までを振り返る

あす、第２回公判が山形地方裁判所鶴岡支部で開かれます。

改めて、事故発生から初公判までを振り返ります。

■何があったのか...



起訴状などによりますと、男（３２）は２０２３年５月、鶴岡市の山形自動車道・田麦俣トンネルで乗用車を運転中、前方や左右をよく見ず対向車線にはみ出し、乗用車に正面衝突しました。

この事故で対向車に乗っていた当時７３歳の女性と、男の車に乗っていた当時１歳の息子と２４歳の妻の３人を死亡させたほか、対向車を運転していた男性に大けがを負わせたとされています。

■「当時の記憶がない」

去年５月、山形地方裁判所鶴岡支部で開かれた初公判で男は、裁判官から起訴内容について聞かれると「間違いございませんが、当時の記憶がない」と話しました。

弁護側は「事実関係については認める」としたものの「意識が喪失していた可能性がある」として過失については争う姿勢をみせました。

第２回公判はあす、山形地方裁判所鶴岡支部で開かれます。