北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告に対し、札幌地裁は懲役３０年の判決を言い渡しました。



判決が言い渡された際、川村被告らの表情はどうだったのでしょうか。



札幌地裁から中継です。



判決が言い渡されるとき、川村被告は裁判長の方を向き、頷きながら話を聞いていました。



これまでの裁判で「社会に出られる確率はほぼないと思っている」と話していた川村被告は、懲役３０年を言い渡されると、驚いてほっとしたような表情を見せました。





一方、滝沢被告は髪型を坊主頭にして裁判に臨み、判決が言い渡されると天井を見上げました。私が裁判を通して印象に残ったのは、年齢の若い被告人らの無責任な言動や行動です。川村被告は検察や裁判員からの質問に「当時は何も考えていなかった」と繰り返していたほか、滝沢被告は、初公判で笑顔を見せるなど、自分が犯した罪の重さを十分に認識しているのか疑問を抱く場面もありました。裁判長は「どういう償いができるか考えてみてください」と被告人らに言いましたが、川村被告らは返事をすることなく頷くだけでした。７月１３日には主犯格とされる川口被告らの裁判が予定されています。※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。