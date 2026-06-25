ソ・イングク、パク・ジヒョンに手を差し伸べ、引き留める…！ 韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』【第2話反響】
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）の第1話・第2話が22日・23日にPrime Videoにて配信された。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）
【場面ショット】ソ・イングク＆パク・ジヒョン、キス寸前の急接近！
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』）が務め、2人は初共演。
仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった2人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれている。
※以下ネタバレあり
第2話「退職を夢見ても出勤！」では、働く人々の共感を呼ぶリアルなオフィスストーリーと、チャ・ジユンの成長、そしてカン・シウとの関係の変化が描かれ、視聴者の没入感を高めた。
カン・シウとチャ・ジユンの至近距離キスシーンからスタートし、視聴者の心を一気につかんだ。しかしそれは、前夜にカン・シウから提案を受けた後、チャ・ジユンが見た夢だったことが明かされ、笑いを誘った。
その後、コンビニでの2人のすれ違う反応も注目を集めた。アップヘアに黒縁メガネ姿のチャ・ジユンを見たカン・シウは初めて満面の笑みを見せるが、ジユンはそれを嘲笑だと勘違い。「“三無男”が私を笑った？私、会社辞める！」と誤解し、コミカルな展開を見せた。
さらにカン・シウは昼食やコーヒーを口実にチャ・ジユンへ歩み寄ろうとするが、ジユンは彼を避け続ける。自分の弱みを知られたことで見下されていると思い込んでいたのだ。加えて友人から「それって告白フラグじゃない？」と言われたことで、彼女の混乱はさらに大きくなっていく。
やがてカン・シウは同期のチョン・ギテ（カン・ギドゥン）の協力を得て、チャ・ジユンと向き合う機会を作る。「私はチャさんのことが気になっています。だから私はチャさんと…」と切り出したカン・シウの言葉に、チャ・ジユンは思わず告白だと勘違い。しかし彼が提案したのは恋愛ではなく、「冷蔵庫性能向上TFチーム」への参加だった。
失敗を恐れたチャ・ジユンは一度その提案を断るものの、退勤後も一人で設計作業に没頭するカン・シウの姿を目撃する。音楽に合わせてリズムを刻みながら研究に打ち込む彼の姿に、ジユンは「まさに私が望んでいた上司だ」と感じ、新たな感情を抱き始める。
一方で、8ヶ月前に突然姿を消した初恋の相手、チョ・ガウル（チェ・ギョンフン）が再び現れ、ジユンの心を揺さぶる。「僕たちが別れるなんてあり得ない」と迫るガウルに対し、ジユンは彼が残していった荷物を返しながら「私たちは終わった」ときっぱり告げた。
長い間自分を縛り続けてきた関係に区切りをつけようとするジユンの成長が際立つ場面だった。しかし、雨が降り始めると彼の荷物を再び家の中へ運び込む姿は、まだ整理しきれない感情の存在をうかがわせた。
会社では別の葛藤も続いていた。上司は進行中のプロジェクト方針を覆し、後輩ユン・ノア（カン・ミナ）に暴言を浴びせるなどパワハラを繰り返す。これに対しチャ・ジユンは「もうやめてください」と真っ向から対抗し、職場いじめの基準を一つひとつ指摘。
そんなチャ・ジユンに対し、カン・シウは再びTFチームへの参加を提案する。過去にコ責任者の不正を監査室へ通報したことで商品企画チームを離れざるを得なくなったカン・シウは、「なぜそこまでして私を助けるの？」というジユンの問いに、自身の長年の想いを打ち明けた。
さらに帰宅後、カン・シウが見つけてくれた手帳を開いたジユンは、自分のアイデア一つひとつに丁寧なコメントが残されていることを知り、思わず涙を流した。言葉ではなく行動で示された彼の応援は、ジユンの決断に大きな影響を与えることになる。
そして迎えたエンディング。チャ・ジユンは退職届を提出する代わりに、カン・シウのTFチームへの参加を選択。「結局これは究極の選択。最悪ではない方を選ぶだけ」というナレーションとともにカン・シウのもとへ歩み寄ったジユンは、「TFチームに応募します」と宣言する。
それに応えるようにカン・シウはほほ笑みながら手を差し伸べた。さらに、手を離そうとするジユンを再び引き留めるカン・シウのストレートな行動で第2話は幕を閉じ、第3話への期待を一層高めた。
今後、退職ではなく新たな挑戦を選んだチャ・ジユンが、カン・シウと共にTFチームでどのような成長を遂げるのか。そして2人の関係はどのように変化していくのか…。第3話は29日配信予定となっている。
【場面ショット】ソ・イングク＆パク・ジヒョン、キス寸前の急接近！
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥 x 刑事』）が務め、2人は初共演。
※以下ネタバレあり
第2話「退職を夢見ても出勤！」では、働く人々の共感を呼ぶリアルなオフィスストーリーと、チャ・ジユンの成長、そしてカン・シウとの関係の変化が描かれ、視聴者の没入感を高めた。
カン・シウとチャ・ジユンの至近距離キスシーンからスタートし、視聴者の心を一気につかんだ。しかしそれは、前夜にカン・シウから提案を受けた後、チャ・ジユンが見た夢だったことが明かされ、笑いを誘った。
その後、コンビニでの2人のすれ違う反応も注目を集めた。アップヘアに黒縁メガネ姿のチャ・ジユンを見たカン・シウは初めて満面の笑みを見せるが、ジユンはそれを嘲笑だと勘違い。「“三無男”が私を笑った？私、会社辞める！」と誤解し、コミカルな展開を見せた。
さらにカン・シウは昼食やコーヒーを口実にチャ・ジユンへ歩み寄ろうとするが、ジユンは彼を避け続ける。自分の弱みを知られたことで見下されていると思い込んでいたのだ。加えて友人から「それって告白フラグじゃない？」と言われたことで、彼女の混乱はさらに大きくなっていく。
やがてカン・シウは同期のチョン・ギテ（カン・ギドゥン）の協力を得て、チャ・ジユンと向き合う機会を作る。「私はチャさんのことが気になっています。だから私はチャさんと…」と切り出したカン・シウの言葉に、チャ・ジユンは思わず告白だと勘違い。しかし彼が提案したのは恋愛ではなく、「冷蔵庫性能向上TFチーム」への参加だった。
失敗を恐れたチャ・ジユンは一度その提案を断るものの、退勤後も一人で設計作業に没頭するカン・シウの姿を目撃する。音楽に合わせてリズムを刻みながら研究に打ち込む彼の姿に、ジユンは「まさに私が望んでいた上司だ」と感じ、新たな感情を抱き始める。
一方で、8ヶ月前に突然姿を消した初恋の相手、チョ・ガウル（チェ・ギョンフン）が再び現れ、ジユンの心を揺さぶる。「僕たちが別れるなんてあり得ない」と迫るガウルに対し、ジユンは彼が残していった荷物を返しながら「私たちは終わった」ときっぱり告げた。
長い間自分を縛り続けてきた関係に区切りをつけようとするジユンの成長が際立つ場面だった。しかし、雨が降り始めると彼の荷物を再び家の中へ運び込む姿は、まだ整理しきれない感情の存在をうかがわせた。
会社では別の葛藤も続いていた。上司は進行中のプロジェクト方針を覆し、後輩ユン・ノア（カン・ミナ）に暴言を浴びせるなどパワハラを繰り返す。これに対しチャ・ジユンは「もうやめてください」と真っ向から対抗し、職場いじめの基準を一つひとつ指摘。
そんなチャ・ジユンに対し、カン・シウは再びTFチームへの参加を提案する。過去にコ責任者の不正を監査室へ通報したことで商品企画チームを離れざるを得なくなったカン・シウは、「なぜそこまでして私を助けるの？」というジユンの問いに、自身の長年の想いを打ち明けた。
さらに帰宅後、カン・シウが見つけてくれた手帳を開いたジユンは、自分のアイデア一つひとつに丁寧なコメントが残されていることを知り、思わず涙を流した。言葉ではなく行動で示された彼の応援は、ジユンの決断に大きな影響を与えることになる。
そして迎えたエンディング。チャ・ジユンは退職届を提出する代わりに、カン・シウのTFチームへの参加を選択。「結局これは究極の選択。最悪ではない方を選ぶだけ」というナレーションとともにカン・シウのもとへ歩み寄ったジユンは、「TFチームに応募します」と宣言する。
それに応えるようにカン・シウはほほ笑みながら手を差し伸べた。さらに、手を離そうとするジユンを再び引き留めるカン・シウのストレートな行動で第2話は幕を閉じ、第3話への期待を一層高めた。
今後、退職ではなく新たな挑戦を選んだチャ・ジユンが、カン・シウと共にTFチームでどのような成長を遂げるのか。そして2人の関係はどのように変化していくのか…。第3話は29日配信予定となっている。