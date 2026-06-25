「被害者の生命や尊厳に配慮が全くうかがえない」――北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、被告の女に懲役30年が言い渡されました。

■当時16歳の少年も…3人の被告に判決

裁判長

「被害者や遺族の人生を一変させるとんでもないことをした」

25日、札幌地裁で3人の被告に判決が言い渡されました。

2024年10月、北海道江別市の公園で当時20歳の大学生だった長谷知哉さんが集団暴行を受けた末、亡くなった事件。暴行はおよそ2時間にわたり、現金やキャッシュカードも奪われたといいます。

強盗致死などの罪に問われているのは、6人です。

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八木原亜麻被告は当時、長谷さんと交際していて、2人の別れ話をきっかけに主犯格とされる川口侑斗被告ら5人が集まり、事件が起きたとみられています。

現在、裁判が行われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、当時16歳の少年の3人。いずれも起訴内容を認める中、裁判の最大の争点となっていたのは量刑です。

当時18歳だった滝沢海裕被告。これまでの裁判で、検察側は滝沢被告が「ライダーキック」と叫びながら長谷さんに跳び蹴りを加え、ほかの共犯者の嘲笑を誘ったと主張しています。

裁判長

「被告人滝沢を懲役20年に処する」

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ライダーキックで犯行を助長した一方、「もういいんじゃない」と言って暴行を緩和する働きしたなどとして、25日、札幌地裁は滝沢被告に求刑通り、懲役20年を言い渡しました。

同じく、強盗致死などの罪に問われている当時16歳の少年。検察側は、少年が状況を理解して犯行に加わったなどとして、懲役10年以上、15年以下の不定期刑を求刑していました。

これに対し25日、札幌地裁は自らの意思で犯行に加担したと認められるものの、成育環境の影響や若年であることなどを理由に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。

■“真っ先に金品を要求”音声記録で悲惨さ浮き彫りに

そして当時20歳で、現在は21歳になった川村葉音被告。これまでの裁判で流された長谷さんが録音していた音声には、川村被告の声が…

川村被告

「ふざけんな、調子のんなよ」

長谷さん

「ごめんなさい、ごめんなさい」

暴行の悲惨さが浮き彫りになりました。

また、川村被告は主犯格の川口被告に同調していただけだと主張していましたが、録音されていた音声には…

川村被告

「血が付いたかもしれないから金を払え」

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真っ先に金品を要求するような川村被告の発言が記録されていました。検察側は、川村被告が「自らの意思で暴行を加え、金品も要求した」などと指摘し、無期懲役を求刑。

25日、札幌地裁は懲役30年の判決を言い渡しました。

裁判長

「流れを作り出して犯行をけん引していた。川村被告の暴行の死への関与は限定的」

八木原亜麻被告や主犯格とされる川口侑斗被告らの裁判は、来月以降に行われる予定です。