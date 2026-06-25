ダイアン津田、“特別試写イベント”にまさかのツッコミ「なんの時間やったん！」 “吹き替え声優”なのに試写は字幕版
お笑い芸人のダイアン（ユースケ、津田篤宏）、声優の永瀬アンナ、武内駿輔が25日、都内で行われた映画『スーパーガール』公開前日特別試写イベントに登壇。イベント中、衝撃の事実が伝えられ、津田が思わずツッコんだ。
【集合ショット】ユースケ＆津田＆永瀬＆武内の4人でマンキンの「ごいごいすー」
本作は、昨年公開された『スーパーマン』を手がけたジェームズ・ガン率いるDCスタジオの最新作。主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）が、敵の攻撃で毒に侵されてしまった愛犬クリプトを救うため、壮大な宇宙の旅に出る姿を描く。本作の吹き替えとして、スーパーガール役を永瀬が、スーパーマン役を武内が担当。スーパーガールと対峙する“宇宙のならず者”役を、ダイアンの2人が演じた。
“吹き替え声優”とあって、ダイアンの２人は冒頭から声優然とした、たたずまい。津田は「どうもこんばんは。“ならず者1”ということで、名前もなかったんですけれども、魂を込めてやらしてもらいました。皆さんの迷惑にならないように一生懸命やりましたんで、どうぞ探してください。よろしくお願いします」といい声であいさつ。ユースケも「非常に興奮しております。いよいよかっていう感じで、一生懸命役作りをしまして、ぶつけさせていただきました。今日は皆さん、我々も一緒に短い時間ですが、楽しんでいきましょう。どうぞよろしく」とまるで、レッドカーペットを歩いてきたかのように華麗なあいさつを決めた。
試写前のイベントということもあり、ダイアンの２人がどういう役回りなのか、具体的な説明を避け、濁しながら説明。永瀬と武内は「初めてエンドロールを見た時に、あ、あの役って」「ならず者2人いたなって」とその存在感をアピールし、津田は「ええところで出てくる」「アクションシーン…につながる」と解説した。
ところがイベント中盤、MCが「こんな話をしてる中で、今日はお客様、字幕版見るんです」とまさかのカミングアウト。すると津田は「どーいうこと！むちゃくちゃや」と全力でツッコミ。「（吹き替え版声優のダイアンが出てくるシーンは）分かるわけないやんか！なんの時間やったん！」「誰も出てこうへん（笑）。どうやって探すねん」と、正論をぶちまけた。
すると、武内は「去年（『スーパーマン』の時も）もそうだったんです（笑）。これっぽいなっていう（役を想像して）」とフォロー。津田は「でも今後、吹き替えも見てもらおう」と気を取り直していた。
イベントでは、永瀬、武内の生アフレコや、ダイアンがスーパーマンの声優に挑戦した生アフレコなども行われた。
【集合ショット】ユースケ＆津田＆永瀬＆武内の4人でマンキンの「ごいごいすー」
本作は、昨年公開された『スーパーマン』を手がけたジェームズ・ガン率いるDCスタジオの最新作。主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）が、敵の攻撃で毒に侵されてしまった愛犬クリプトを救うため、壮大な宇宙の旅に出る姿を描く。本作の吹き替えとして、スーパーガール役を永瀬が、スーパーマン役を武内が担当。スーパーガールと対峙する“宇宙のならず者”役を、ダイアンの2人が演じた。
試写前のイベントということもあり、ダイアンの２人がどういう役回りなのか、具体的な説明を避け、濁しながら説明。永瀬と武内は「初めてエンドロールを見た時に、あ、あの役って」「ならず者2人いたなって」とその存在感をアピールし、津田は「ええところで出てくる」「アクションシーン…につながる」と解説した。
ところがイベント中盤、MCが「こんな話をしてる中で、今日はお客様、字幕版見るんです」とまさかのカミングアウト。すると津田は「どーいうこと！むちゃくちゃや」と全力でツッコミ。「（吹き替え版声優のダイアンが出てくるシーンは）分かるわけないやんか！なんの時間やったん！」「誰も出てこうへん（笑）。どうやって探すねん」と、正論をぶちまけた。
すると、武内は「去年（『スーパーマン』の時も）もそうだったんです（笑）。これっぽいなっていう（役を想像して）」とフォロー。津田は「でも今後、吹き替えも見てもらおう」と気を取り直していた。
イベントでは、永瀬、武内の生アフレコや、ダイアンがスーパーマンの声優に挑戦した生アフレコなども行われた。