６月２８日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）でデビューするシグレ（牝２歳、栗東・武英智厩舎、父トワリングキャンディ）は、類いまれなスピードが最大の武器だ。５月３０日に栗東・坂路で５１秒５―１２秒５を一杯でマークすると、翌週の６月６日には同じく坂路で５０秒７―１２秒５を馬なりでたたき出した。荻野助手は「２歳新馬で２週続けてあれだけの時計はなかなか出ないです。まだ余力もある感じでしたしね」と並外れた能力に目を丸くする。

函館輸送後も至って順調。「変わらないですし、雰囲気はいいです。こちらでそんなにやる必要がないくらい栗東でやっているので」とレースに向けて整えていく段階だ。最終追いは函館・芝コースを馬なりで、５ハロン６５秒４―１１秒７と軽快に駆け抜けた。ゲートも問題ないといい、現時点で不安要素は少ない。

馬体重は４４０キロ前後とやや小柄だが、鞍上は“レジェンド”武豊騎手を予定している。同助手は「初戦からいけると思って連れてきています。楽しみです」と力強く言い切った。快速を生かし、初陣を飾る。