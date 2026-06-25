ニューストップ > スポーツニュース > 楽2―0西（25日） 前田健、日本で11年ぶり勝利 楽2―0西（25日） 前田健、日本で11年ぶり勝利 楽2―0西（25日） 前田健、日本で11年ぶり勝利 2026年6月25日 21時18分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 7回まで無失点に抑え、ベンチに戻る楽天先発の前田健＝楽天モバイルパーク 楽天の前田健が日本で11年ぶりの勝利。変化球に切れがあり、7回を3安打無失点、6奪三振と力投した。九回を締めた藤平が13セーブ目を挙げ、チームは3連勝。二回に村林の犠飛と中島の適時打で2点を奪った。西武は3連敗。日本で11年ぶりの白星を挙げ、ポーズをとる楽天・前田健＝楽天モバイルパーク リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 楽天 前田健太が3919日ぶりのNPB勝利！気迫の114球で11年ぶりの白星 ウイニングボール手に笑顔 ファンに向かってバンザイ！完封リレーで吉井監督初の3連勝 「集団食中毒にでもなったのか」南アに痛恨黒星でW杯敗退危機の韓国、試合後会見で監督に辛辣質問 ソフトバンク近藤健介が同点適時打＆神走塁 53打点目でリーグトップの栗原陵矢と1点差