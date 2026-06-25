7回まで無失点に抑え、ベンチに戻る楽天先発の前田健＝楽天モバイルパーク

楽天の前田健が日本で11年ぶりの勝利。変化球に切れがあり、7回を3安打無失点、6奪三振と力投した。九回を締めた藤平が13セーブ目を挙げ、チームは3連勝。二回に村林の犠飛と中島の適時打で2点を奪った。西武は3連敗。