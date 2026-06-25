２４日（日本時間２５日）の１次リーグ（Ｌ）で、前回大会４位のモロッコ（同７位）はハイチ（同８３位）に４―２で勝利し２位通過した。Ｃ組のブラジル（ＦＩＦＡランク６位）はスコットランド（同４２位）と対戦し、エースＦＷビニシウス（２５）の３試合連続ゴールを含む３―０で快勝し、勝ち点７で１位通過した。

前回大会４強の強さは本物だった。大量得点差で勝てば１次Ｌを１位通過の可能性もあったモロッコは、前がかりになった隙を突かれて、ハイチに２度リードを許した。前半１０分に左サイドを簡単に崩されてオウンゴール、２失点目は自陣でルーズボールへの対応が緩慢になったことがきっかけ。それでも、ワハビ監督は「ハイチは失うものがなく、われわれは１位を狙っていたので、リスクを取って戦った」と冷静に振り返り、守備の不安より得点力に目を向けた。

１点を追う前半３９分にこぼれ球を主将のハキミが押し込んで同点。再びリードを許して迎えた前半アディショナルタイムにはサイバリのアフリカ人Ｗ杯初の３戦連発となるゴールで、すぐに追いついて折り返した。後半３３分にＣＫから勝ち越すと、終盤は集中力の切れた相手から４点目。手薄になった守備を補って、余りある破壊力で勝負をひっくり返した。打ち合いを制し、ＤＦながら３点に絡んだ主将のハキミは「攻め勝った」と誇った。

１次Ｌを２勝１分けで終えたが、勝ち点７で並んだブラジルには得失点差で及ばず、２位通過が決まった。４年前の躍進はチームに自信をもたらしており、ワハビ監督は「相手が一目置いてくれるようになった」と、世界の勢力図における立場が変わったと認識する。決勝Ｔ１回戦は日本がいるＦ組１位との対戦。「オランダも日本も普段通りの戦いをしている。どのチームも既に分析している。どこが来てもいい」と“強国”の余裕を漂わせた。

◆モロッコ（３大会連続７度目） ＦＩＦＡランク７位。愛称は「アトラスのライオン」。今年３月からベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）が指揮。主な選手は主将ＤＦハキミ（パリＳＧ）、ＦＷディアス（Ｒマドリード）ら。２２年カタール大会でスペイン、ポルトガルを撃破し、初の４強入り。アフリカ選手権は２度優勝（７６年度、２５年度）。首都はラバト。人口は約３８０８万人。

◆イスマエル・サイバリ ２００１年１月２８日、スペイン出身。２５歳。モロッコ人の両親のもとに生まれ、６歳でスペインからベルギーに移住した。ベルギーのアンデルレヒトの下部組織、ゲンクなどを経て、２０年にオランダのＰＳＶに移籍。１７年から両親の祖国であるモロッコの世代別代表に招集されていた。利き足は右。１８５センチ、８３キロ。