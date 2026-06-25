「楽天２−０西武」（２５日、楽天モバイル最強パーク）

楽天の前田健太投手が先発マウンドに上がり、７回を３安打無失点の快投。日本球界復帰後初、３９１９日ぶりとなるＮＰＢ勝利を挙げた。チームは完封リレーで３連勝となった。

立ち上がりから力強いストレートを投じた前田。初回を三者凡退に仕留めると、二回は先頭に安打を許すも落ち着いて後続を打ち取った。

そして味方打線が２点を先制した直後の三回。２死から打順が１番にかえってカナリオを打席に迎えた。ここでカウント２−２から１５１キロでファウルを打たせ、続く６球目の１５０キロのアウトローで見逃し三振に仕留めた。

２球とも雄たけびをあげながらの熱投。序盤３イニングを無失点に抑え、主導権を引き寄せた。四回も２番から始まる上位打線に対し、滝沢に粘られるシーンはあったが、きっちりと三者凡退に仕留めた。

そして勝利投手の権利がかかる５回のマウンド。桑原にフルカウントまで粘られたが捕邪飛に打ち取った。平沢を一ゴロに仕留めてベースカバーに入った後には思わず充実の笑みを浮かべた。そして渡部のピッチャーライナーを平然とした表情でキャッチし、勝利投手の権利を引き寄せた。

六回は鮮やかにピッチャーライナーを処理し、２死から左前打を浴びたが落ち着いて後続を打ち取った前田。七回も続投し先頭の長谷川に三塁内野安打を浴びた。それでも球数が１００球を超えた中でネビンを空振り三振に仕留め、続く桑原もストレートで押し込んだ。最後はフルカウントから直球で空振り三振に仕留めたが二盗を許した。ここで平沢に右翼ポール際へあわや同点２ランの特大ファウルを浴びたが、雄たけびをあげながらの熱投。最後は低めの変化球で二飛に打ち取ると、大粒の汗を流しながら右拳を握った。今季最多１１４球の大熱投だった。

前田は６月１７日の阪神戦以来、今季７度目の先発マウンド。ここまでは０勝３敗で防御率４・５６。２０１５年１０月２日・中日戦以来となる勝利投手の権利を手にした。