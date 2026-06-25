サッカー元日本代表の加地亮氏（46）が、25日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。日本時間26日に行われるFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグの日本代表の第3戦、スウェーデン戦のスコアについて予想した。

加地氏は、スウェーデン戦のキーマンについて、DF谷口彰悟選手を挙げた。「やっぱり、いい守備から、いい攻撃につながるので。本当にスウェーデンの攻撃陣を粉砕して欲しいなって言うか、しっかり止めてほしい」と語った。

加地氏のスコア予想について、これまで1度も当たっていないことを指摘されると、「あんまり言ったらアカン」と苦笑い。

それでも「2−0」で日本の勝利とし、「得点者は前半35分20秒、田中（碧）選手」となぜか秒までピンポイントで予想した。

「結構、上がってきて…後ろから上がってくると、相手のディフェンス陣ってつきづらいんですよ。攻撃的な選手なんで、取るんかなって」と田中選手による得点の根拠を説明したものの、なぜ「35分20秒」なのかを聞かれると「だいたい、20秒ぐらいかなって」と笑わせた。

さらに、2点目については「2点目は後半入って、堂安（律）選手」と予想し、「取ってほしいなって」と話した。

チュートリアル徳井義実（51）の「（スウェーデンを）0に抑えてるってことは、フォワードを完璧に止めるってことですか？」との質問に、加地氏は「今の日本、取られる気はしないですね」とキッパリ。元プロビーチバレー選手の浅尾美和さん（40）は「どうか当たってほしい！」と手を組んで祈った。

NEWS小山慶一郎（42）が「堂安選手は後半、どれぐらいで入れます？」と聞くと、加地氏は「23分10（秒）！」と断言。小山は「言いましたからね！」と念押ししていた。