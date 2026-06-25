◆パ・リーグ ソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが６回に３点を奪って勝ち越しに成功した。

２―２の６回、先頭の牧原大が敵失、柳田が四球で出塁。一、二塁で今宮が犠打を決めて１死二、三塁と好機をつくった。

その後２死となり、庄子が中前に２点打を運んで勝ち越しに成功。続く正木の左前適時打で、この回３点を奪った。

６回の守備では、１死満塁でマウンドに上がったドラフト３位・鈴木豪太＝大商大＝が、１球で若月を二ゴロ併殺に仕留めてピンチを脱出。プロ初勝利の権利を得た。

庄子は「先輩方がつくったチャンスを絶対に生かすという気持ちだけでした。豪太（鈴木）が満塁のピンチをしのいでくれて、勝ち越しで初勝利の権利があることも頭に入っていたので、タイムリーで勝ち越すことができて良かったです」と声を弾ませた。正木は「庄子の勝ち越しタイムリーでいい流れの中で思い切ってスイングすることができました。詰まりましたが、しっかりと振り切ることができた結果がタイムリーになってくれたと思います。大きい追加点を取ることができて良かったです」と、喜びをかみしめた。