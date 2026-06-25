サッカーＷ杯で３大会連続５度目の決勝トーナメントを目指す日本代表「森保ジャパン」は２５日（日本時間２６日午前８時）、１次リーグ最終戦となる第３戦、スウェーデン戦に首位突破をかけて挑む。１次Ｌを１位通過でモロッコと、２位通過なら王国ブラジルと対戦。日本が世界に対抗するために磨いた献身性、組織力を日本代表担当・金川誉記者が「読み解く」。

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破壊力抜群の強力２トップ、ヨケレスとイサクを封じて勝利を狙うスウェーデン戦。森保ジャパンにとって「世界トップクラスの個」をいかに「組織の力」で上回れるかを占う重要な試金石となる。鍵を握るのが「ＳＳＢＫ（サムライ・スプリントバック）」と名付けられたプレーだ。

「ＳＳＢＫ」は、守備を担当する斉藤俊秀コーチ（５３）が、漫画「キャプテン翼」に登場する「ＳＧＧＫ（スーパー・グレート・ゴールキーパー）」こと若林源三にちなんで命名した。ルーツは２３年９月、４―１で快勝した敵地でのドイツ戦。試合終了間際、敵陣でのＣＫからカウンターを浴びた際、ＧＫを除く１０人全員が全速力で自陣へ全速力で戻った。このプレーがチームの求める「魂の象徴」として共有され、次第にＤＦ長友が「意識の中に無意識に入ってくる」と語るほどの共通認識として定着した。

「ＳＳＢＫ」がもたらす効果は攻守両面に波及する。前線の選手が背後から襲いかかって中盤でボールを引っかければ、攻撃に移ろうと前がかりになった相手に「逆カウンター」を浴びせることができる。また、スウェーデン戦で最大の警戒が必要なヨケレスらのように、個の能力が突出したＦＷにカウンターを発動された局面でも極めて有効だ。ＤＦ板倉主将が「抜け出されても、慌てる必要はない。前線の選手の帰陣の速さやプレスバックがある」と語るように、最終ラインが一瞬でも相手を遅らせることができれば、次々と味方が戻ってくるという信頼がチームの底流にはある。

この意識は、すでにチームの絶対的なカルチャーだ。ＭＦ堂安は「今はそれが当たり前。それをしないと、試合に出られない雰囲気と競争がある」と頷く。森保ジャパンには、前線でボールを待つメッシのような規格外の天才はいない。だが、背番号１０の堂安はこう言葉を強める。「世界中のチームを分析してきましたけど、本当に日本ほどスプリントバックしているチームはない。それを見ると、僕たちが世界一になってもおかしくない、と思う」。天才にあらがい、世界一を目指すために選んだ泥臭い武器。それこそが、スウェーデンの強固な個を打ち破る鍵となる。

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる