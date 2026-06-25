子ども大喜び！ かわいすぎる和菓子「初恋すずめ」｜富山・期間限定
か、かわいい……。
この商品は富山県にある和菓子屋・光春さんの「初恋すずめ」。
こちら、見た目のかわいさはもちろん、中身も子どもが喜ぶ要素が満載のお菓子なんです。
前も後ろもかわいい「初恋すずめ」
「初恋すずめ」は、その名のとおりすずめをモチーフにしたおまんじゅう。
真っ白な生地に、すずめのつぶらな瞳とくちばしが映えて、とってもキュートです。
後ろには、なんと愛らしい尾っぽまで。
これはもう、子どもも大人も骨抜きになっちゃうかわいさです。
中身はさつまいも＆りんごを使った「りんごいもあん」
ふわっふわの羽二重生地の中にはさつまいもと、富山県魚津名産加積りんごを用いた
「りんごいもあん」とレーズンが。
甘ひかえめ＆りんごの甘酸っぱさがきいているので、パクパク食べられちゃいます。
あんこが少し苦手……というお子さんにも、食べやすくてうれしい。
お子さんがいる家庭へのおくりものにもおすすめですよ。
こちらの商品、なんと今シーズンの販売はもうすぐ終了なのだとか。
気になる方は、オンラインストアcake.jpでの購入も可能。
ぜひぜひチェックしてみてくださいね。
info
販売店：光春
商品名：「初恋すずめ」
cake.jp販売価格：6個入り 2300円（税込み）／10個入り 3500円（税込み）※別途送料がかかります。
オンラインストア：
https://cake.jp/item/3404297/（6個入り）
https://cake.jp/item/3434843/（10個入り）