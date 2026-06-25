子ども大喜び！ かわいすぎる和菓子「初恋すずめ」｜富山・期間限定

か、かわいい……。

この商品は富山県にある和菓子屋・光春さんの「初恋すずめ」。



こちら、見た目のかわいさはもちろん、中身も子どもが喜ぶ要素が満載のお菓子なんです。

前も後ろもかわいい「初恋すずめ」

「初恋すずめ」は、その名のとおりすずめをモチーフにしたおまんじゅう。

真っ白な生地に、すずめのつぶらな瞳とくちばしが映えて、とってもキュートです。

後ろには、なんと愛らしい尾っぽまで。

これはもう、子どもも大人も骨抜きになっちゃうかわいさです。

中身はさつまいも＆りんごを使った「りんごいもあん」

ふわっふわの羽二重生地の中にはさつまいもと、富山県魚津名産加積りんごを用いた

「りんごいもあん」とレーズンが。



甘ひかえめ＆りんごの甘酸っぱさがきいているので、パクパク食べられちゃいます。

あんこが少し苦手……というお子さんにも、食べやすくてうれしい。

お子さんがいる家庭へのおくりものにもおすすめですよ。

こちらの商品、なんと今シーズンの販売はもうすぐ終了なのだとか。

気になる方は、オンラインストアcake.jpでの購入も可能。

ぜひぜひチェックしてみてくださいね。



info

販売店：光春

商品名：「初恋すずめ」

cake.jp販売価格：6個入り 2300円（税込み）／10個入り 3500円（税込み）※別途送料がかかります。

オンラインストア：

https://cake.jp/item/3404297/（6個入り）

https://cake.jp/item/3434843/（10個入り）

