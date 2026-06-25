本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/25（木）



EUR/USD

1.1300（18億ユーロ）

1.1350（7.83億ユーロ）

1.1375（7.58億ユーロ）

1.1380（6.29億ユーロ）

1.1410（6.25億ユーロ）

1.1450（8.54億ユーロ）

1.1460（9.02億ユーロ）

1.1470（6.97億ユーロ）

1.1475（5.75億ユーロ）

1.1500（29億ユーロ）



USD/JPY

160.00（8.42億ドル）

160.35（6.35億ドル）

161.00（11億ドル）

161.60（12億ドル）

162.00（7.82億ドル）

162.50（6.19億ドル）



GBP/USD

1.3200（8.00億ポンド）



ユーロドルは1.1300と1.1500に大規模設定が観測されている。現在の水準に近いポイントは1.1350、1.1375、1.1380、1.1410などに中規模設定が分布している。1.1450から1.1475にかけても中規模設定が目白押しとなっている。まずは、1.13台後半でのマグネット効果が想定されよう。

ドル円は161.00と161.60に大規模設定が観測されている。162.00と162.50には中規模の設定がある。当面は、161円台での引き留め効果が想定される。

ポンドドルは1.3200に中規模設定が観測されている。その他に目立ったポイントは見られず。1.3200がピンポイントとして意識されそうだ。

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