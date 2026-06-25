お笑いコンビ・ダイアンが２５日、都内で行われた、吹替声優を務めた米映画「スーパーガール」（２６日公開）の公開前日特別試写イベントに、声優・永瀬アンナ、武内駿輔と出席した。

ダイアンの２人は、声優の２人に「ごいごいすー」のポーズを伝授する一幕があった。津田篤宏は意外にもかなりこだわりがあり、永瀬へ「まず左手の中指をまずおへそに当てる。決まってます。ほんで右足はちょっと半分（前に）出して、Ｌ字になるようにね」と細かく指示していた。

ポーズとともに声を出す際についても「ごいごいすーって言う時は、できるだけ鼻から抜いてほしいんですよ」と説明し、「本当のごいごいすーはカタカナじゃないですね。ひらがなの表記なんですよ。だから頭の中ではひらがなを思い浮かべて。カタカナはちょっと堅くなるじゃないですか。で、頭の中でいっぱい反響させてください」とも持論。相方・ユースケは「一緒やで？」と思わずツッこんでいた。

基本、ごいごいすーを津田が披露する際は、ユースケも隣でポーズを取る。ユースケ自身はこれが「実は一番重要」とし、「一応体の向きがあって、僕的には京都の清水寺の方を向いて（津田より立ち位置は）ちょっと後ろ。手を広げるんですけど、１回ひざのバネで、ごいごいすーの後に腕を広げる」と語った。

まさかのこだわりに感心しきりだった武内だったが「これはなんの意味が？」と直球質問。ユースケは「これはちょっとでもごいごいすーを大きく見せるっていう。すごい重要なんです」と回答。武内は「“すー”を伸ばしてるんですね。なるほど！」と反応した。

こだわりを伝授した後には、４人でごいごいすーを全力披露し、なぜか全員が息切れ。津田は「大変なんですよ」と語り、武内も「しんどいですね」と苦笑いだった。