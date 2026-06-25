6月25日（木）に放送された『徹子の部屋』には、名脇役として数多くのドラマや映画に出演する光石研が出演。下積み時代の苦労や愛妻とのエピソードを語った。

【映像】「結婚指輪は5000円」名バイプレーヤー・光石研が語る仕事激減の暗黒期 どん底を支えた妻との絆

16歳のときにオーディションを受け、映画で主役デビューした光石。しばらくは順調だったものの、30代の頃には仕事が激減し、長い下積み生活を送った。

そんな苦しい時代を健気に支えてくれたのが、結婚35年を迎える妻だ。

「結婚のときに指輪を買うのも大変だった？」と黒柳徹子が尋ねると、光石は「結婚指輪を2つ買うともったいないから、彼女の（指輪の）ほうにいっぱいお金を（使って）、僕のほうは5000円とかでいいから、倍の（値段の）ものが買えるから」と当時のエピソードを披露した。

そのとき購入した結婚指輪を、夫婦は今でも大事に身に着けているという。

「俳優をやめてほしい」と言われたことがあるかという質問には、「一度もないですね」とキッパリ。妻は光石の仕事が激減した時期、航空会社の予約受付の仕事をしながら家計を助けてくれたそうだ。黒柳徹子は「ずいぶんすごいところにいましたね」と感心し、夫の夢を信じ続けた妻の献身を称えていた。

現在は、妻と一緒にマラソンを楽しんでいるという光石。「僕が最初に始めたのに、奥さんのほうが上達して、今や年間4〜5本もフルマラソンを走ったり」と語り、仲睦まじい夫婦の日常を嬉しそうに明かしていた。