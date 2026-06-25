　本日の日経平均株価は、米マイクロン が想定以上の決算が好感され、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比3191円高の7万2366円と3日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案した牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明した東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]など。そのほか、エア・ウォーター <4088> [東証Ｐ]、サクシード <9256> [東証Ｇ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器

<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学

<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5367> ニッカトー　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6135> 牧野フ　　　　東Ｐ　機械

<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6668> ＡＤプラズマ　東Ｓ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器

<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7818> トランザク　　東Ｐ　その他製品

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース