本日の【上場来高値更新】 牧野フ、アドテストなど29銘柄 本日の【上場来高値更新】 牧野フ、アドテストなど29銘柄

本日の日経平均株価は、米マイクロン が想定以上の決算が好感され、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比3191円高の7万2366円と3日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＮＳＳＫが1株1万6000円程度でのTOBを提案した牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーとなったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ありあけキャピタルの5％超保有が判明した東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]など。そのほか、エア・ウォーター <4088> [東証Ｐ]、サクシード <9256> [東証Ｇ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器



<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4205> ゼオン 東Ｐ 化学

<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学

<4992> 北興化 東Ｓ 化学



<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<6013> タクマ 東Ｐ 機械

<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械



<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器

<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器



<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器

<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業

<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器

<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器

<7818> トランザク 東Ｐ その他製品



<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



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