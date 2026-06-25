台風7号と8号の“ダブル台風”が日本列島に接近中です。週末にかけて2つの台風が近づくおそれがあり、今後の進路予想への注意が必要です。

【画像を見る】台風7号・8号の今後の進路は？

実は2つの台風が近づくと、その進路が複雑になることがあるといいます。一体どのような現象で、懸念点は何なのか？前田智宏気象予報士が解説します。

2つ以上の台風が近づくことで起こりうる「藤原の効果」

気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）と台風8号（ヒーゴス）、2つの台風が同時に日本へ近づいているということです。

2つ以上の台風が近づくと、進路や動きに思わぬ変化が起きることがあります。

それが「藤原の効果」。

この現象を提唱した気象学者・藤原咲平氏の名が由来となっています。

「藤原の効果」には、次の6つのパターンがあります。

まるで人間関係のよう…「藤原の効果」6パターン

（1）相寄り型

弱い台風が強い台風に巻き込まれ急速に衰弱 → 融合する

（2） 指向型

一方の台風が動きを支配しもう一方が振り回される。1つの台風の周りをもう1つの台風が回るなどの複雑な動きを見せる

（3） 追従型

一方の台風が後をついて同じような経路で追っていく

（4） 時間待ち型

一方が通過してからもう一方が遅れて移動する

（5） 同行型

台風が並んで同じ方向に進む

（6）離反型

一方の台風は加速し北東へ、もう一方は減速し西へ進むなど、台風同士の動きがぶつかり反発しあうイメージ

2つの台風が合体してより強い台風になることはない

現時点では、藤原の効果が実際に働くかどうかや、どのパターンが起こりうるといった予測はできませんが、もし今回発生した場合に日本に大きな被害をもたらす可能性があるのは「指向型」。

同じような場所をぐるぐると回る動きにより、台風の影響が長引いてしまうおそれがあります。

ちなみに、2つの台風が合体してより強い台風になるのでは？といった疑問がよく聞かれますが、そうなることはないようです。

台風7号・8号は近畿に近い場所でかなり接近か

藤原の効果が発生するおそれがあるのは、台風同士の距離が約1000キロ以内のときです。

今回の進路予想（25日正午時点）では、台風7号・8号の距離が26日（金）正午に約770キロに接近。

さらに27日（土）午前9時には、近畿に近い場所で約240キロにまで接近するとみられるため、2つの台風が影響しあう可能性は十分に考えられます。

台風7号・8号の実況と今後の予想は？

気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は26日(金)にかけて暴風域を伴って南西諸島にかなり接近する見込みです。その後は進路を東よりに変えて、27日(土)には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。

台風7号は25日午後7時には宮古島の南東約100キロの場所にあって、1時間に約20キロメートルの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速30メートル、最大瞬間風速は秒速40メートルで、暴風域を伴っています。

一方、台風8号（ヒーゴス）はこの先は発達せず、27日にも温帯低気圧に変わる予想となっていますが、25日午後6時には日本の南にあって、1時間に30キロメートルの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速23メートル、最大瞬間風速は秒速35メートルです。

藤原の効果が現れた場合、台風の進路も変わる可能性があるため、今後の進路予想への警戒が必要です。

（2026年6月25日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）