斎藤恭代のラストグラビア映像作品となる『君の名は永遠』のDVDおよびBlu-rayが、7月25日（土）に発売されることが決定した。

斎藤恭代「君の名は永遠」

斎藤恭代「君の名は永遠」

ミス・アース・ジャパン2017グランプリ、そしてグラビア・オブ・ザ・イヤー2024グランプリという至高の栄冠を手にしてきた9頭身美女・斎藤恭代が、グラビア映像活動に一区切りをつけ、新たなステージへと進むことを決意。その最後を飾る作品として制作された本作は、インドネシア・バリ島の美しいロケーションで全編撮影された。

エメラルドグリーンの海、緑豊かな大自然、伝統的な寺院など、バリ島ならではの幻想的な風景の中で、斎藤の魅力を余すことなく収録。まさに集大成と呼ぶにふさわしい映像作品となっている。

斎藤恭代 コメント

DVDを通して私を知ってくださった方、応援してくださるようになった方、そしてこれまで出会ってくださったすべての皆様に心から感謝しています。

グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！

でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました。この作品が、皆様への恩返しになれば嬉しいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！

作品情報

斎藤恭代「君の名は永遠」

発売日：2026年7月25日（土）

レーベル: Risette（リゼット）

出演: 斎藤恭代

Blu-ray版：6,820円（税込）/ 6,200円（税抜）

DVD版：4,620円（税込） / 4,200円（税抜）

発売元：株式会社MERA

撮影地：インドネシア・バリ島（全編）

The post 9頭身美女・斎藤恭代のラストグラビア映像作品『君の名は永遠』発売決定 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.