DOMOTOが改名後初シングル曲、ゴスペラーズがSnow Man岩本照振付の最新曲を披露 来週の『ＳＴＡＲ』
7月2日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）にて、ギネス記録更新中のDOMOTOが改名後初シングル曲を披露。ゴスペラーズ、NEXZ、BUDDiiS、≠MEも話題の最新曲をパフォーマンス。ゲストナビゲーターには俳優・板垣李光人が就任する。
【写真】7月2日放送の『ＳＴＡＲ』ゲストナビゲーター・板垣李光人
堂本光一、堂本剛によるDOMOTOが登場。今年、2人が初めて出会った日である5月5日に全曲合作によるシングルをリリースし、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得。デビュー曲「硝子の少年」（1997年）からの連続シングル首位獲得記録を「48作」に更新し、自身の持つギネス世界記録を塗り替える偉業を達成した。
今回は、その記念すべきシングルより、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたDOMOTOならではの刹那ミディアムナンバー『またね』を披露。7月に東京＆大阪で開催するドーム公演「DOMOTO Concert 2026 〜Stay with me〜」の開催が控えるなど、これからも目が離せない2人のパフォーマンスに期待が高まる。
日本のボーカル・グループのパイオニア、ゴスペラーズが登場。アカペラスタイルでロックフェスに出演したり、他アーティストへの楽曲提供、プロデュースをはじめ多才なソロ活動を展開したり、常に進化を続けエンターテインメントの第一線を走り続けている。今回は、6月24日リリースのEP『UNIVER5OUL』より、Snow Man岩本照が振付を手がけたことで大きな話題を呼んでいる「UNItVERSE」を披露。圧倒的なハーモニーと注目のダンスパフォーマンスが見どころだ。
日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ、NEXZが登場。2024年5月にグローバルデビュー、同年8月に日本デビューを果たし、過去2作の日本オリジナル作品でオリコンやBillboard JAPANにてアルバムランキングで1位を獲得。今年、初のアリーナツアーを大成功させたばかりの彼らが、6月24日に発売されたJapan 3rd EPより最新曲「Hellmate」を地上波初パフォーマンス。
関わるものすべてをバディ（仲間）へ巻き込んでいく、2020年に結成されたDIYダンスボーカルグループ、BUDDiiSが登場。2024年はグループ初の日本武道館単独ライブ、2DAYSをソールドアウトさせ、昨年は初の海外公演を含むライブツアーを成功させるなど、破竹の勢いを見せている。今回は、7月8日発売のメジャー1stシングルよりリード曲「キミは都市伝説」をアツく歌い上げる。
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、≠MEが登場。今年２月に、結成7周年を記念したコンサート「≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」にて1日に3万人を動員し、放送中の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）では主演を務めるなど、注目を集める彼女たち。コンサートで初パフォーマンスして以降、SNSで大バズリしている最新曲「愛くださいませ」を披露する。グループ史上最高難度のキレキレダンスで魅せる。
MC上垣皓太朗アナとタッグを組むゲストナビゲーターには、7月3日公開の映画『口に関するアンケート』で主演を務める板垣李光人が就任。「音楽をずっと聴いている」という板垣が、上垣アナとともにアーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて7月2日19時放送。
【写真】7月2日放送の『ＳＴＡＲ』ゲストナビゲーター・板垣李光人
堂本光一、堂本剛によるDOMOTOが登場。今年、2人が初めて出会った日である5月5日に全曲合作によるシングルをリリースし、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得。デビュー曲「硝子の少年」（1997年）からの連続シングル首位獲得記録を「48作」に更新し、自身の持つギネス世界記録を塗り替える偉業を達成した。
日本のボーカル・グループのパイオニア、ゴスペラーズが登場。アカペラスタイルでロックフェスに出演したり、他アーティストへの楽曲提供、プロデュースをはじめ多才なソロ活動を展開したり、常に進化を続けエンターテインメントの第一線を走り続けている。今回は、6月24日リリースのEP『UNIVER5OUL』より、Snow Man岩本照が振付を手がけたことで大きな話題を呼んでいる「UNItVERSE」を披露。圧倒的なハーモニーと注目のダンスパフォーマンスが見どころだ。
日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ、NEXZが登場。2024年5月にグローバルデビュー、同年8月に日本デビューを果たし、過去2作の日本オリジナル作品でオリコンやBillboard JAPANにてアルバムランキングで1位を獲得。今年、初のアリーナツアーを大成功させたばかりの彼らが、6月24日に発売されたJapan 3rd EPより最新曲「Hellmate」を地上波初パフォーマンス。
関わるものすべてをバディ（仲間）へ巻き込んでいく、2020年に結成されたDIYダンスボーカルグループ、BUDDiiSが登場。2024年はグループ初の日本武道館単独ライブ、2DAYSをソールドアウトさせ、昨年は初の海外公演を含むライブツアーを成功させるなど、破竹の勢いを見せている。今回は、7月8日発売のメジャー1stシングルよりリード曲「キミは都市伝説」をアツく歌い上げる。
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、≠MEが登場。今年２月に、結成7周年を記念したコンサート「≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」にて1日に3万人を動員し、放送中の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）では主演を務めるなど、注目を集める彼女たち。コンサートで初パフォーマンスして以降、SNSで大バズリしている最新曲「愛くださいませ」を披露する。グループ史上最高難度のキレキレダンスで魅せる。
MC上垣皓太朗アナとタッグを組むゲストナビゲーターには、7月3日公開の映画『口に関するアンケート』で主演を務める板垣李光人が就任。「音楽をずっと聴いている」という板垣が、上垣アナとともにアーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか？
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて7月2日19時放送。