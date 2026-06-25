俳優・二宮和也が２５日、都内で行われた一日限定の特別イベント「シークレットシネマ」のトークショーに登壇した。二宮が“マイベストムービー”に選んだ２３年の映画「リバー、流れないでよ」（山口淳太監督）が、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷など全国の劇場で上映された。

映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観（み）てほしい一本」を当日までタイトルを伏せ、劇場上映する企画。映画ファンの間では「ニノは何を選んだ？」と考察がＳＮＳで繰り広げられていた。二宮は気恥ずかしそうに顔を手で覆いながら「お手柔らかにお願いいたします。こんな大がかりな企画なら、自分が出た映画を選べばよかった。ちきしょう（＝畜生）です！」と“プチ後悔”をのぞかせた。

上映前のトークショーだったことから、作品名を伏せ「構成が演劇的で面白い。キーワードは没入感。旅館の話です」とヒントを小出しに。さらに、自身が映画を監督するなら「無声映画をやってみたい！」と明かし、会場を驚かせた。降壇直前には観客へ「うそでもいいから『（作品のチョイスは）センスいい』と（ＳＮＳ）にポストして！」とおちゃめに念押ししていた。