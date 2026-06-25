歌手の木村カエラが２５日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー２２周年を迎えたことを報告した。

お祝いのケーキとの２ショットをアップした木村は「デビュー２２周年！！０時を迎えてすぐに、たくさんのメッセージを届けてくれてありがとうございました。全部見てます」と感謝。「なんだか、今になって、デビュー当時の自分へ、感覚が戻ってきているような気がしています。やりたいと思ったことを、全力でやってみたい。失敗しても構わないから、自分の直感を信じて、ただ突き進むのみ。デビュー当時の私と同じです」と心境をつづった。

さらに「人間は時に、迷い立ち止まる生き物。私にもそんな時がありました」と振り返り、「ただそれはずっとつづくものではないと、今、改めて実感しています。とにかく好きだと思うことを、どんな時も諦めずに、続けていくこと。好きならば、続ける。それが、とてつもない強さを産む。悩み苦しんだ時間が、力になる。そして私の作品になる。私は一度きりの人生を、楽しみたいのです。楽しむべきなのです」とつづった。

最後は「私が頑張れるのも、応援してくれるみんながいるから。長い間、どんな時もわたしに、声を届け続けてくれたみんながいます。元気をもらったよ。と言ってくれる言葉は、私も同じなんです。私もたくさんの元気と、希望をもらってます。たくさんの愛をもらってます。お返しできるように、この先も頑張ります。これからも、どうぞよろしくお願いします。たくさんの愛を込めて」とファンへのメッセージで締めくくった。

この投稿には「ちゃんと気持ちが届いてるって思うととても心がポカポカします」「カエラちゃん２２周年おめでとう」「また泣けちゃう みんなで歳重ねていこうね！歴史積み上げていこうね」「カエラさんはいつでも元気の源」「いつまでもカエラちゃんらしく、居てください」などのコメントが寄せられている。