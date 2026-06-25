男優の吉村卓(55)が24日、自身のインスタグラムを更新し、ギャラ事情について語った。



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「印紙男優って何ですか?」という問いに、まずは「昔は3万（円）から収入印紙払うじゃないですか」と前置き。続けて「だから3万以上のギャラになると『印紙男優』。今は5万ですけどね」と△▽業界用語について解説し、さらに自身のギャラもサラッと明かした。



「今は5万の印紙男優ですか?」と確認されると「そうですね」と再度明言。「それからもうずいぶん変わってないし、ぼくの場合は1日拘束で絡みが多くなればギャラを上げていきますね」と説明し、1本5万円という基本を長く続けていることも明かした。



「ちなみに今日、ギャラいくらですか」という問いにも「片手だね」ときちんと答えた。デビュー後はすぐに「印紙男優」になったという。「ほぼ印紙男優から始まりましたからね。すぐ5万になったけど、5万がMAXだね。10何年上がってないんじゃない、基本給は」とリアルを語った。



吉村は1990年代にデビューし、現在も現役を続けるレジェンドだ。



（よろず～ニュース編集部）