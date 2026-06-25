犬の「ベテラン飼い主」が絶対にしない4つのこと

1.愛犬の「問題行動」を怒鳴って叱る

犬がいたずらをしたとき、大きな声で「コラ！」と怒鳴ったり、感情的に叱ったりすることは絶対にしません。

犬は人間の言葉をそのまま理解できないため、怒鳴られると「飼い主が大きな声を出して興奮している」と勘違いしたり、ただ恐怖を感じて萎縮したりしてしまいます。

これでは問題行動は直りません。ベテラン飼い主は、いたずらを発見しても決して声を荒らげず、まずは冷静に犬を引き離したり、いたずらができない環境を作ったりすることを徹底します。

2.人間の食べ物を「少しだけ」と与える

食卓から欲しそうに見つめられると、つい「一口だけなら」と人間のごはんを分けてあげたくなるかもしれません。

しかし、ベテラン飼い主はこの甘やかしを絶対にしません。人間の食べ物は犬にとって塩分や糖分が高すぎますし、ネギ類やチョコレートのように命に関わる危険な食材もたくさんあります。

また、一度もらうと犬は「おねだりすれば貰える」と学習し、ドッグフードを食べなくなる原因にもなります。愛犬の健康を守るため、人間の食べ物は徹底して遠ざけます。

3.ネットの「正しいしつけ」をそのまま愛犬に押し付ける

インターネットや本には、たくさんのしつけ方法が載っています。しかしベテラン飼い主は、そこに書かれている「正しい方法」をそのまま自分の愛犬に無理やり押し付けることはしません。

犬にはそれぞれ生まれ持った性格や、得意・不得意があるからです。他の犬ができた方法が、自分の愛犬に合うとは限りません。

マニュアル通りに進まないからといって焦ったりイライラしたりせず、目の前にいる愛犬の様子を見ながら、その子に合ったペースとしつけ方を工夫します。

4.体調の変化を「気のせい」で済ませる

「いつもより少し元気が無い気がするけれど、気のせいかな」と、愛犬の小さな変化をそのまま放置することはしません。犬は体調不良を言葉で伝えられず、むしろ本能的に痛みを隠そうとする動物です。

ベテラン飼い主は、ごはんを食べるスピードが遅い、歩き方がどこか不自然、寝ている時間が長いといった「ほんの少しの違和感」を見逃しません。「気のせい」で終わらせず、ノートにメモを取ったり動画を撮影したりして、早めに動物病院へ相談します。

愛犬が安心して暮らすためのお世話としつけのコツ

「ダメ！」と叱るより「褒めるポイント」をたくさん探す

犬がしてはいけないことをしたときに「ダメ」と叱るよりも、してほしい正しい行動ができたときに「そう、お利口だね！」と思い切り褒めるのがベテランのコツです。

例えば、無駄吠えをやめさせたいときは、吠えている最中に怒るのではなく、吠えるのをやめて静かにできた瞬間を見計らってご褒美をあげます。

犬は「こうすると良いことが起きるんだ」と理解し、自ら進んで正しい行動を選ぶようになります。叱る機会を減らし、褒めるチャンスを増やすことが大切です。

毎日同じ時間ではなく「不定期」に散歩やごはんをあげる

お散歩やごはんの時間を、毎日きっちり同じ時間に固定しないことも大切なしつけのコツです。毎日同じスケジュールで動いていると、犬の体内時計はその時間を正確に覚えてしまいます。

すると、その時間になった途端に「早くお散歩に連れて行って！」「ごはんを早くちょうだい！」と要求して吠えるようになってしまいます。

あえて時間を毎日バラバラにすることで、犬は無駄な期待やストレスを感じることなく、いつでも穏やかに過ごせるようになります。

言葉だけでなく「犬の体全体のサイン（ドッグサイン）」を見る

ベテラン飼い主は、愛犬の「声」だけでなく「体全体の動き」に耳を傾けています。犬は、しっぽの振り方、耳の向き、目つき、体のこわばりなど、全身を使って自分の気持ちを表現しています。

嬉しそうにしっぽを振っていても、実は緊張しているサインだったということもあります。言葉を持たない愛犬が、今楽しいのか、それとも不安やストレスを感じているのかを、全身のサインからいち早く読み取り、犬の気持ちに寄り添った対応をしてあげることが大切です。

ベテラン飼い主になるための大切な心がけ

愛犬にとって最高の飼い主になるために必要なのは、特別な技術や難しい知識ではありません。一番大切なのは、飼い主自身の心の持ち方や、愛犬に対する日頃の眼差しです。

どうしても最初のうちは「早くしつけを完璧にしなきゃ」「他のお家の子はあんなに良い子なのに」と、周りと比べて焦ってしまうことが多いものです。

しかし、そうした飼い主の緊張や焦りは、リードや空気を伝ってダイレクトに愛犬に伝わり、犬を不安にさせてしまいます。

ベテラン飼い主になるための第一歩は、目の前にいる愛犬を、ありのまま受け入れることです。犬の成長スピードはそれぞれ違います。誰かが作った基準に合わせる必要はどこにもありません。愛犬が今、何を喜び、何を怖がっているのかをじっくり見つめてあげましょう。

飼い主がゆったりとした気持ちで構えていると、愛犬も「この人のそばは安心できる」と感じるようになります。愛犬と一緒に、自分たちだけの心地いいペースを作っていく心の余裕を持ちましょう。

まとめ

犬のベテラン飼い主は、愛犬をコントロールしようとするのではなく、一匹の家族としてその気持ちに寄り添っています。

完璧なお世話を目指してイライラするよりも、飼い主が笑顔でリラックスして過ごすことが犬にとって一番の幸せです。焦らずゆっくり、愛犬と一緒にお互いが心地いい関係を作っていきましょうね。