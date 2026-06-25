散歩中に歩かなくなった犬を手で持って移動したところ、思わず二度見してしまうような光景がTikTokで話題になっています。投稿したのは、黒豆柴のウクちゃんと暮らしている「ウク」さん。投稿から66.6万回以上再生され、「どこのブランドバッグですか？」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬が散歩で歩かなくなってしまった結果→仕方なく、手で持って…思わず二度見する『セカンドバッグ状態』な光景】

散歩中の突然のストライキ

登場するのは、黒豆柴のウクちゃん。とある日の散歩中、ウクちゃんは突然歩くのを拒否し始めたんだそう。困った飼い主さんは、なんとひょいっとウクちゃんを左手で持って歩き出したといいます。

ウクちゃんは手足を揃えてバタバタすることなく、まるでぬいぐるみバッグのようだったとか。斬新すぎるあまりのかわいさに、すれ違う人も思わず二度見してしまいますね。

空中散歩を満喫中！

ウクちゃんが大人しく手足を揃えて浮いている姿は、まるで空を飛んでいるようにも見えます。すっかりバッグ状態を楽しんでいるかのようだったそう。

ウクちゃんは「空中散歩、楽しいな♪」とでも言っているかのように、周囲をキョロキョロと眺めていたといいます。初めは固まっているかのようだった姿も、揺られるリズムが心地よいのかリラックスしているように見えるのでした。

すっかりお気に入りの散歩スタイルに？

ウクちゃんは最後にはチラリと後ろを振り返り、「いいでしょ～」と言わんばかりの表情を見せていたといいます。この散歩スタイルがすっかり気に入った様子だったそう。また、ストライキする姿が浮かんでくるかのようです。

その後も、ウクちゃんは終始大人しく抱えられ続けたんだとか。最後まで大人しくお利口に運ばれる姿はとてもかわいらしく、見ている側を笑顔にするのでした。

この投稿には「ぬいぐるみかバッグかと思ったｗ」「それ欲しい！」「うちの子これやると泳ぐｗ」「こんなんすれ違ったら笑っちゃう」といった声が続出しています。

投稿者である「ウク」さんのアカウントでは、超活発でかわいいウクちゃんの楽しい日常動画がたくさん公開されています。元気なウクちゃんから目が離せませんよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ウク」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。