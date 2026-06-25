イヤーカフ型でも高音質が欲しいならShokz「OpenDots 2」をチェック

“ながら聴き”という新たなリスニングスタイルを広めてきたオープンイヤー型イヤホンの中でも、メガネやマスクと干渉しにくい装着性や、耳への負担が少ない軽量性から、近年とくに人気を集めているのが“イヤーカフ型”イヤホンです。

ただ、耳穴を塞がない構造ゆえに、音漏れや低音の弱さが課題とされてきました。その常識を覆したのが、オープンイヤー型や骨伝導のパイオニアとして知られるShokz（ショックス）が2025年に発売した、同社初のイヤーカフ型モデル「OPENDOTS ONE（オープンドッツ ワン）」です。オープンイヤー型ながら量感のある低音を実現し、イヤーカフ型イヤホンの音質基準を大きく引き上げました。

▲「OpenDots 2」

その後継となるフラッグシップモデル「OpenDots 2」（2万9880円）が新たに登場しました。

まず注目したいのは前作からさらにブラッシュアップされた音質です。コンパクトな筐体でも最大限のパフォーマンスを引き出す、球面音響設計のデュアルドライバーシステム“Shokz Bassphere 2.0”を搭載し、2つのカスタムメイド11.8mmドライバーが連動することで、16mmシングルドライバー相当の力強い出力を実現しています。

さらに、再設計された振動板構造によって歪みを70％低減。耳の中で音を正確な角度で反射させる“MirrorPitchテクノロジー”によって、コンパクトさを保ちながら低音域のクオリティを大幅に向上させています。加えてDolby Audioもアップグレード。低音の深みと豊かさが増し、クリアなボーカルと広いサウンドステージが相まって、より臨場感のあるサウンドを楽しめるように。なお、音質においては、Shokzアプリを使えばEQの選択や細かな調整も可能です。

音漏れについては、Shokz独自の“DirectPitchテクノロジー”が音を的確に耳へ届けることで漏れを最小限に抑制。さらに、プリセットEQの「プライベート」を選べば、周囲を気にせず使える控えめなサウンドに切り替えられるのも便利です。

装着感にもこだわりがあり、片耳わずか約6.4gの軽量ボディに、立体シリコンデザインと柔軟なニッケルチタン製のJointArcを組み合わせることで、耳の形に自然とフィット。長時間でも快適で安定感した装着感を保ちます。また、左右を気にせずに使えるシンメトリーデザインを採用しているため、装着や収納の際に迷うこともありません。

通話性能も強化されており、片耳に2基の空気伝導マイクと1基の骨伝導マイクを搭載し、アダプティブビームフォーミングとAIノイズリダクションを組み合わせることで、周囲の雑音を抑えながら声だけをクリアに拾います。テレワークの打ち合わせやオンライン会議でも頼れる性能です。

バッテリーはイヤホン単体で最大10時間、充電ケース併用で最大40時間の連続再生が可能。5分間の急速充電で最大2時間使えるほか、ワイヤレス充電（Qi）にも対応しています。

その他の機能としてはIP57の防塵防水性能、マルチポイント接続、装着検知機能、イヤホン捜索機能（音を鳴らす、位置表示）などを搭載。カラーはパールホワイト、グレー、ブラックの3色が用意されています。

▲「OpenDots Air」

また、「OpenDots 2」と同時にエントリーモデルの「OpenDots Air」（1万9880円）も登場しており、こちらは片耳わずか6.3gの超軽量設計と、“Shokz Bassphereテクノロジー”によるバランス重視の豊かなサウンドが特徴です。

イヤーカフ型イヤホンを愛用していてより高い音質を求めるなら「OpenDots 2」、初めてのイヤーカフ型を試すなら「OpenDots Air」と、用途に合わせて選びやすいラインナップとなっています。

>> Shokz

＜文／GoodsPress Web＞

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