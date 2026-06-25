「毎月2万円節約して年2回、台湾や韓国に行く」年金13万円・78歳ひとり暮らし男性の老後の楽しみ方
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年4月26日に回答があった大阪府在住78歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：600万円、リスク資産：なし
これまでの年金加入期間：厚生年金450カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：6万5800円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「3食自炊しているので年金の範囲内で生活できている」と語っています。
ひと月の支出は「約11万円」に抑え、「月の年金13万円のうち余った2万円、年間約20万円強」は貯蓄できているとのこと。そのお金で「年2回台湾、韓国、中国などの近場に4泊5日で旅行」をするのがお決まりで、旅費は「1回あたり10万円以内に収めています」とあります。
日ごろから支出を抑えるためにしていることとして、「海外旅行した時に下着、靴下、Tシャツを露店でまとめ買いして節約しています。食料品は業務スーパーで買い、肉、魚は小分けして冷凍」するなど工夫していると話します。
今の生活で不安に思うことについては「今は元気ですが、病気になったときに医療費が年金では足りない」のではと懸念していると言います。
健康維持のためにも日々の食事はおろそかにせず、「工夫して3食自炊して、レパートリーは50種類以上」を誇るという投稿者。「毎回海外旅行でB級グルメを食べるのを楽しみにしています」とも話しておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：78歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の預貯金：600万円、リスク資産：なし
これまでの年金加入期間：厚生年金450カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万4500円
老齢厚生年金（厚生年金）：6万5800円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金で台湾、韓国、中国などへ旅行にも行ける」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「3食自炊しているので年金の範囲内で生活できている」と語っています。
ひと月の支出は「約11万円」に抑え、「月の年金13万円のうち余った2万円、年間約20万円強」は貯蓄できているとのこと。そのお金で「年2回台湾、韓国、中国などの近場に4泊5日で旅行」をするのがお決まりで、旅費は「1回あたり10万円以内に収めています」とあります。
「海外旅行先では安い下着や衣類を調達」現在年金以外の収入はなく、足りない支出がある場合については「貯蓄から引き出し」で賄っているとのこと。
日ごろから支出を抑えるためにしていることとして、「海外旅行した時に下着、靴下、Tシャツを露店でまとめ買いして節約しています。食料品は業務スーパーで買い、肉、魚は小分けして冷凍」するなど工夫していると話します。
「1人暮らしでも3食自炊。レパートリーは50種以上に」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「一度も投資したことがなく、投資について勉強しておけばよかったと後悔しています」と回答。
今の生活で不安に思うことについては「今は元気ですが、病気になったときに医療費が年金では足りない」のではと懸念していると言います。
健康維持のためにも日々の食事はおろそかにせず、「工夫して3食自炊して、レパートリーは50種類以上」を誇るという投稿者。「毎回海外旅行でB級グルメを食べるのを楽しみにしています」とも話しておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)