ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【天気】26日朝にかけても大雨の恐れ 南部 北部 五島で雷を伴い激し… 【天気】26日朝にかけても大雨の恐れ 南部 北部 五島で雷を伴い激しい雨が降るところも《長崎》 【天気】26日朝にかけても大雨の恐れ 南部 北部 五島で雷を伴い激しい雨が降るところも《長崎》 2026年6月25日 20時17分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 気象情報です。 県内は26日朝にかけても大雨の恐れがあり、影響が続きそうです。 ▽台風情報 ▽26日(金)の天気 ▽26日(金)の気温 ▽週間天気 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 県が来年4月の導入目指す「パートナーシップ宣誓制度」LGBTQのカップルに証明書交付《長崎》 「高さ約4メートルの笹に七夕の願い事」7月7日を前に園児70人が短冊の飾りつけ《長崎》 逮捕術や集団行動の基礎訓練を体験「警察学校体験入校」報道関係者向けに実施《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 徳島, 工場, 伊東市, 神奈川, ホテル, 配線, 慰霊祭, 鎌倉, 置床工事