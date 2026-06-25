長濱ねる、ざっくりブラックドレスから美背中を大胆披露！ 色気際立つアンニュイな横顔にも注目
元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ドレスから美しい背中を披露しました。
【写真】長濱ねるの美しい背中
写真では、タイトなシルエットのブラックドレスを着用。後ろがざっくりと開いており、美しい背中を大胆に披露しています。アンニュイな横顔も色っぽく、長濱さんの魅力が詰まった1枚です。
(文:堀井 ユウ)
【写真】長濱ねるの美しい背中
「最近の身体づくりについて沢山お話ししました！」長濱さんは「2501号 本日発売」とつづり、1枚の写真を投稿。雑誌『anan』2501号（マガジンハウス）のカットを一部公開しています。続けて「最近の身体づくりについて沢山お話ししました！」と内容を説明。とても気になる内容です。
オフショットではデコルテラインを披露25日には、同誌のオフショットも投稿。ヌーディーカラーのストラップレスのトップスにボリュームのあるパンツを合わせたおしゃれなコーディネートです。長濱さんのデコルテラインの美しさが際立っています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)