元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは6月24日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露しました。（サムネイル画像出典：長濱ねるさん公式Instagramより）

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元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ドレスから美しい背中を披露しました。

【写真】長濱ねるの美しい背中

「最近の身体づくりについて沢山お話ししました！」

長濱さんは「2501号 本日発売」とつづり、1枚の写真を投稿。雑誌『anan』2501号（マガジンハウス）のカットを一部公開しています。続けて「最近の身体づくりについて沢山お話ししました！」と内容を説明。とても気になる内容です。

写真では、タイトなシルエットのブラックドレスを着用。後ろがざっくりと開いており、美しい背中を大胆に披露しています。アンニュイな横顔も色っぽく、長濱さんの魅力が詰まった1枚です。

オフショットではデコルテラインを披露

25日には、同誌のオフショットも投稿。ヌーディーカラーのストラップレスのトップスにボリュームのあるパンツを合わせたおしゃれなコーディネートです。長濱さんのデコルテラインの美しさが際立っています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)