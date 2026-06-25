【40代主婦に聞いた】3COINSで買ってよかった商品3選！「画期的だと思った」キッチンアイテムは？
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、100円ショップなどで購入できるお役立ちアイテムです。
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に「3COINS（スリーコインズ）の商品」に関するアンケートを実施。
その中から、沖縄県在住・40代主婦に聞いた、「3COINSで購入したお役立ちアイテム」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：沖縄県
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：その他（家族従業員）
世帯収入：自分100万円未満、夫800万円
最近の悩み：子どもが生まれてからすぐに洗濯ものがたまる。水回りの掃除がとにかく面倒
朝食やお弁当のおかず用に、卵を割って黄身に穴を開けてから電子レンジでチンすれば、簡単に「目玉焼き」が作れるというこの調理アイテム。「子どもが毎朝目玉焼きを食べたがるのですが、レンジでできるのでラク」と、子育て中の忙しい朝に助かっていると教えてくれました。
「3COINSで最初に出たとき、なんて画期的だと思いました。いちいちボトルを持って洗剤を出すという動作が面倒だったことに、これを使って気付きました」と、日々の水回り家事に向き合う中での発見を教えてくれました。
「一人分のパスタをゆでるとき、大量のお湯を使ってゆでるのが嫌だったけど、これでレンジで作るようになってからはパスタはお湯でゆでなくなりました。麺のやわらかさも問題なく、おいしくできます」と、実用性を重視する主婦ならではの視点を伝えてくれました。
日々の家事で忙しい主婦の声を聞けば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてもよいかもしれません。
＜調査概要＞
調査期間：2026年3月16日
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に「3COINS（スリーコインズ）の商品」に関するアンケートを実施。
その中から、沖縄県在住・40代主婦に聞いた、「3COINSで購入したお役立ちアイテム」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：42歳女性
在住：沖縄県
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：その他（家族従業員）
世帯収入：自分100万円未満、夫800万円
最近の悩み：子どもが生まれてからすぐに洗濯ものがたまる。水回りの掃除がとにかく面倒
お役立ちアイテム1：「目玉焼きクッカー／KITINTO」回答者が教えてくれた最初の商品は「目玉焼きクッカー／KITINTO」。税込み330円で購入可能です。
朝食やお弁当のおかず用に、卵を割って黄身に穴を開けてから電子レンジでチンすれば、簡単に「目玉焼き」が作れるというこの調理アイテム。「子どもが毎朝目玉焼きを食べたがるのですが、レンジでできるのでラク」と、子育て中の忙しい朝に助かっていると教えてくれました。
お役立ちアイテム2：「食器洗剤ボトル」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「食器洗剤ボトル」。片手で軽くワンプッシュすると洗剤が適量出てくる400ml容量のボトルで、税込み330円です。
「3COINSで最初に出たとき、なんて画期的だと思いました。いちいちボトルを持って洗剤を出すという動作が面倒だったことに、これを使って気付きました」と、日々の水回り家事に向き合う中での発見を教えてくれました。
お役立ちアイテム3：「パスタメーカー／KITINTO」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「パスタメーカー／KITINTO」。1〜1.5人前用で税込み330円で販売中です。同じブランドの1〜4人前用のものもあり、こちらは税込み550円です。
「一人分のパスタをゆでるとき、大量のお湯を使ってゆでるのが嫌だったけど、これでレンジで作るようになってからはパスタはお湯でゆでなくなりました。麺のやわらかさも問題なく、おいしくできます」と、実用性を重視する主婦ならではの視点を伝えてくれました。
日々の家事で忙しい主婦の声を聞けば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてもよいかもしれません。
＜調査概要＞
調査期間：2026年3月16日
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)