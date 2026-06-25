ANAインターコンチネンタルホテル東京は、日本・フィリピン友好70周年を記念し、テーマ別ディナーブッフェで好評を得ている「カスケイドカフェ」（2FL.）において、6月30日まで、フィリピンの伝統的な本場の料理の数々をブッフェスタイルで提供する「フィリピンブッフェ」を期間限定で開催している。



「フィリピンブッフェ」の温菜メニュー

フィリピンは、その歴史的背景から、スペイン、アメリカ、アジアなどの生活様式と文化が一堂に会しているような多様性があり、食文化にもまさにその特色が表れている。フィリピンの先住民族が食していたシンプルな調理法の料理から、スペインをはじめとする欧米や中国の食文化がバランスよく融合した多彩な味わいが楽しめる。フィリピン国民の主食は米であること、また、日本と同じく島国のため、新鮮な魚介類を使用した日本人に馴染み易い料理が数多くある。肉類を使った料理も豊富で、特に鶏肉の人気が高いことが特徴として挙げられる。



“アドボ” 豚バラ肉のフィリピン風煮込み



シラスとココナッツ香るタロイモの葉の煮込み

今回の「フィリピンブッフェ」では、駐日フィリピン共和国大使館の協力のもと、本場さながらの料理の数々を提供する。フィリピン出身のシェフのおすすめ料理は、伝統的な発酵食品「バゴオン」を調味料として和えるフィリピン風マリネや、醤油、酢、ニンニク、黒コショウなどで味付けした豚バラ肉の煮込み料理「アドボ」、南国らしい「シラスとココナッツ香るタロイモの葉の煮込み」、ピーナッツソースが特徴のトリッパ（牛肉のハチノス）の煮込み料理「トリッパのピーナッツカレカレ風」など。



トリッパのピーナッツカレカレ風



フィリピン風チキングリル

また、南国特有のライムやレモンを使った酸味のある料理や、魚介の旨味を引き出したスープ、ニンニクとショウガ風味のチキングリルなど、初夏にぴったりのメニュー内容で届ける。



焼きナスのフィリピン風サラダ



カニとカニかま、マンゴーのサラダ

この他の主なメニューとしては、冷菜では、スモーキーで香ばしく、さっぱりおいしいフィリピンの定番「タロン（焼きナス）」を使った「焼きナスのフィリピン風サラダ」や、「カニとカニかま、マンゴーのサラダ」など。



“ポークシシグ”フィリピン風豚肉の炒め物



鶏肉と野菜の包み焼きパイ

温菜では、「フィリピン風春雨炒め」、「魚介と彩り野菜のチャプスイ」、「牛タンのエストファーダ」、「ビコール地方のポークスパイシー煮込み」、「“ポークシシグ”フィリピン風豚肉の炒め物」、「フィリピン風豚肉の串焼きBBQソース」、「鶏肉と野菜の包み焼きパイ」、「トゥロン（バナナの揚げ春巻き）」などを用意している。



「ハロハロ」特設コーナー

デザートの注目メニューは、十数種類のカラフルな具材を自由に配合し混ぜ合わせて楽しむフィリピン風かき氷「ハロハロ」。トッピングの具材には、カオン（シュガーパームの実のシロップ漬け）、バナナのシロップ漬け、バジルシードコンポート、タピオカ、パンダンリーフゼリー、ナタデココ、紫芋のソフトクリームなどを揃えており、さまざまなバリエーションのハロハロをつくることができる。この他に、「レチェフラン（フィリピン風濃厚プリン）」や「ビコ モチ米ケーキ ココナッツキャラメルソース」、シェフがその場で仕上げてくれる「紫芋のモンブラン」などを提供する。



紫芋のモンブラン

多様な文化と歴史を持つ多民族国家フィリピンならではの魅力あふれる料理の数々を、ブッフェスタイルで心ゆくまで堪能してみては。

［「フィリピンブッフェ」概要］

店舗：カスケイドカフェ（2FL.）

開催期間：6月15日（月）〜6月30日（火）

時間／料金：

ランチブッフェ ※2部制（各90分）

第1部 11:30〜または12:00〜／第2部 13:30〜または14:00〜

平日：大人 6100円、子ども（6〜12歳）3050円

土日祝日：大人 7500円、子ども（6〜12歳）3750円

ディナーブッフェ ※120分制

平日：17:00〜21:00（最終入店 20:00）

大人 8400円、子ども（6〜12歳）4200円

土曜：2部制（17:00または17:30／19:30または20:00）

日祝：17:00〜21:30（最終入店 20:00）

大人 9800円、子ども（6〜12歳）4900円

（すべて税・サービス料込み）

予約・問い合わせ：03−3505−1185（レストラン予約）

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp/