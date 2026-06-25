25日午後8時20分、山国川上流部に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇大分県

中津市

〇福岡県

上毛町

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】柿坂基準観測所（中津市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。山国川の柿坂基準観測所（中津市）では、25日23時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。山国川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、中津市、築上郡上毛町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯柿坂 水位観測所（中津市）

・25日20:00（ 現在 ）水位 3.01m -

・25日21:00（１時間後）水位 3.34m -

・25日22:00（２時間後）水位 4.47m レベル3

・25日23:00（３時間後）水位 5.58m レベル4

・26日00:00（４時間後）水位 5.55m レベル4

・26日01:00（５時間後）水位 5.22m レベル4

・26日02:00（６時間後）水位 4.71m レベル3

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯山国川上流域

・23日20時00分から25日20時00分までの流域平均雨量 229ミリ

・25日20時00分から25日23時00分までの流域平均雨量の見込み 60ミリ