北上を続ける台風と梅雨前線の影響で、きょうも九州では記録的大雨となりました。台風7号は、あさって（27日）土曜日に関東に最接近。朝から大雨となる見込みです

【CGを見る】関東 雨のピークは2回…27日「雨と風の予想」

“ダブル台風” 週末にかけて列島接近

坂口愛美気象予報士：

台風の接近前から九州では、ずっと大雨が続いています。この時間（25日午後5時45分）も九州北部には活発な雨雲がかかっていて、長崎にはレベル4「土砂災害危険警報」が出ています。

このあとの台風進路について、「台風7号」は26日未明から明け方にかけて、暴風域を伴って沖縄に近づく見込みです。



その後、27日にかけて本州付近に近づいてくるのですが、このルートが6月上旬にやってきた「台風6号」と同じようなルートを通りそうです。



勢力も大体同じぐらいのため、「台風6号」の時と同じような雨が降るとお考えください。



そこに今回は梅雨前線も加わっています。



さらに、もう一つ注意が必要なのが「台風8号」です。これが「台風7号」より先に関東地方などに近づいてきそうです。



日本に近づいてくるときには、すでに温帯低気圧に変わっている可能性はあるのですが、まだまだ大雨をもたらすパワーがあると考えてください。

27日にかけて雨風に注意 関東は雨のピークが2回も

次に、雨の予想を見ていきましょう。



26日になると、沖縄には台風本体の活発な雨雲がかかってきます。あすの夜遅くには、九州南部にも台風本体の雨雲がかかってきそうです。「台風6号」の時と同じく、太平洋側の南東斜面で雨の量が増えそうです。

注意が必要なのが、まず27日の午前中で、関東地方に活発な雨雲がかかっていますが、これが「台風8号」による雨です。

その後、27日の午後になると、次は「台風7号」本体の雨雲が関東地方にかかってくる見込みのため、雨のピークが関東では2回ありそうです。

雨に警戒が必要な期間を見ていきましょう。この先、27日にかけてずっと雨となりそうなのですが、特に台風が近づいてくると、雨だけではなく、風も強まってくるため、厳重な警戒をお願いします。