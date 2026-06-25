「不倫撲滅」を掲げていたはずなのに、なぜか「間男」になってしまった!? 幸せな家庭を知らない男が既婚女性に翻弄される皮肉な泥沼劇！【書評】
【漫画】本編を読む
『離婚まで100日のプリン 10 僕には幸せな結婚がわからない』（きなこす/KADOKAWA）は、幼少期に母親と担任教師との不倫を目撃したトラウマから「不倫撲滅」を掲げてきた男性・パンナコッ太が、皮肉にも「間男」のような立場になってしまう、電子書店で爆発的人気を誇る「離婚まで100日のプリン」シリーズのひとつである。
パンナコッ太の家族は、母の不倫によって崩壊した。父に引き取られたパンナコッ太と、母についていった兄。兄弟は両親の離婚から20年経った今でも良好な関係を保っているが、独立していた兄がある日、「母さんと同居しようと思っている」と言い出したことでパンナコッ太の心は大きく揺さぶられる。さらに、動揺する彼に兄嫁が接近し、状況は一気に不穏さを増していく……。
タイトルの「僕には幸せな結婚がわからない」という言葉も重い。幸せな家庭を壊された経験のある人間にとって、結婚は希望なのか、それともただ危険なものなのか。不倫を断罪する側にいたはずのパンナコッ太が、他人の結婚の歪みや孤独に触れていくことで、その問いはさらに複雑になっていく。
修羅場の連続をエンタメとして読ませながら、その奥には「結婚で人は本当に幸せになれるのか」という問いを突きつける本作。同シリーズならではのドロドロ感は健在だが、本作は男性側のトラウマと揺らぎに焦点を当てているため、シリーズのなかで「味変」のような人間ドラマとして楽しめるだろう。
文＝カラサ