“ビーチ”で遊ぶならこれ♡ 太陽を味方につける【日焼けガールメイク】を伝授！

イベントごとが多い夏は、いつにも増しておしゃれを冒険してみたい気分！そこで今回は、北里琉をお手本に、太陽を味方につける「日焼けガールメイク」をご紹介します。横長チークとそばかすでヘルシーさをプラスしたメイクは、夏のイベントにぴったり♡ ぜひ、夏メイクの参考にしてね。

【SCENE01：ビーチ】太陽を味方につける日焼けガールメイク イメージは「遊びすぎて、うっかり焼けちゃった♡」のお顔。 チークやハイライト、アイシャドウなど、全アイテムをパール入りにすることで、肌全体のツヤ感がじゅわ〜っと増量。 ちょっぴり大胆なそばかすメイクや広範囲な血色が、ツヤ肌にうまくなじんでナチュラル見えがかなうよ♪

使用するアイテムはこちら♡ 【A】クチュール ミニ クラッチ 310 10,890円／イヴ・サン ローラン・ボーテ（7/24発売）

▶︎ほんのりあたたかみのあるアンバーベージュ。 【B】キャンメイク ミューテッド チュールライナー 02 1,078円／井田ラボラトリーズ

▶︎透け発色のブラウンライナー。 【C】ミルクタッチ アイコニック フィルムマスカラ ブラウン 1,628円／オリーブインターナショナルジャパン

▶︎目元になじんで瞳を明るく見せる赤みブラウン。 【D】ヴィセ メルティフィッ ト ジェルライナー BR3 30 1,210円（編集部調べ）／コーセー

【E】同 BR332 1,210円（編集部調べ）／コーセー

【F】同 PK830 1,210円（編集部調べ）／コーセー

▶︎それぞれブラウン、グレージュ、ピンクベージュとトーンの異なるニュアンスカラー。そばかすはいろんな色で描くと自然。 【G】シマリング パウダー 03 3,850円／アナスイ コスメティックス（限定）

▶︎肌になじんでとけ込む パール入りが◎。パール感がグラデになったハイライトパウダーは輝きの調節が自由自在！ 【H】インセイシャブル リキッドブラッシュ 06 004 5,390円／NARS JAPAN（8/5発売）

▶︎みずみずしく軽いリキッドがシームレスにとけ込み、まるでセカンドスキンのような仕上がりに。 【I】ブラーリクイド リップ 01 5,830円／SUQQU（7/17発売）

▶︎カシミヤのようなタッチとぬくもりを備えたベー ジュリップ。 【J】リップスタッチ オイルティント キャラメルヌード 2,200円／シンピュルテ（9/14発売）

▶︎濃密ながら透け感のあるブラウンで軽やかに。

How to 横長チークとそばかすでヘルシーさをプラス How to チーク Hを指にとり、目尻から下へ縦長になじませたら、余った分で鼻根と鼻先にもオン。上からブラシにとったGを重ねる。 How to そばかす D、E、Fの3色のアイライナーで、ほおと鼻にランダムにそばかすの点々を描く。 How to アイ アイメイクは、A-1をアイホールに、A-2を下まぶたのきわに入れる。A-3を目頭のくぼみと、目尻まわりをくの字に囲むように、ハイライトっぽくつける。 How to アイライン＆アイラッシュ Bで目尻に長さを出しながらラインを引き、上下まつ毛にCを塗る。 How to リップ I→Jの順で唇にのせて色と立体感をしっかり演出。

完成♡ ヘルシーな夏メイクの完成。光に当たるたびに、パールの繊細なツヤがきらめく♡ ベアトップ 6,940円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）イヤーカフ 17,600円／Bijou R.I ネックレス／スタイリスト私物 撮影／NA JINKYUNG（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉