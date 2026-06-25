女優の大竹しのぶが、パーソナリティーをつとめる２４日放送のＮＨＫ ＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜・午後９時５分）に生出演。初孫となる長男・二千翔さんの第１子について語った。

５月の放送で、昨年５月に結婚した二千翔さんに第１子が誕生したと報告した大竹。初孫の名前は二千翔さんの実父で、８７年に亡くなったドラマディレクターの服部晴治さんから１文字を取ったことや、元夫の明石家さんまに二千翔さんが第１子を会わせたいと言って、対面を果たしたことなども番組で伝えてきた。

この日は、６０代のリスナーからの「お孫さんすくすく大きくなられてますか？ 本当に孫ってかわいいですよね。私は『ばあば』と呼ばれています」というメールを紹介。すると「私は『ばあば』ってどうしよう〜。なんて呼ばせよう〜」とテンション高く大竹。孫に何と呼ばせるかは決まっていないようだった。

そして、主演ミュージカル「ＧＹＰＳＹ（ジプシー）」が２３日に大千秋楽を迎えたこと報告し、「私、今度やっと何日間かお休みをもらったので、別荘が軽井沢にあって、そこに行こうかなと思って、息子夫婦と（孫を）連れて」とうれしそうに家族旅行の予定を明かし、「でもね、コロナの前に行ったっきりだから、７年ぶりぐらい。ちょっとどうなってるかわからないんですけど、その別荘が。来週（の放送で）その報告ができたらと思っております」と話した。