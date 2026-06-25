テレ東、新人アナのプロフィール公開 モットーは「人生は大胆な冒険か、それとも“無”か」特技はI字バランス…【一覧】
テレビ東京の公式サイトに、新人アナウンサーのプロフィールが公開された。好きなものや嫌いなもの、モットーなどが紹介されている。
【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ
血液型O型、東京都出身の北川莉央アナウンサーは「お菓子作り・カラオケ・御朱印集め」が趣味だとし、好きなものは「神社・食事・美容情報」、嫌いなものは「変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間」という。モットーは「人生は大胆な冒険か、それとも“無”か」と記されている。
北川と同じO型で東京都出身の鈴木芹里乃アナウンサーは“ちょっぴり自慢したいこと”として「赤ちゃんのころの記憶が鮮明にあります！」とし、特技・資格の欄には「肩たたき、I字バランス」を挙げた。
■北川莉央アナ プロフィール
・ニックネーム
りおち、きたがわ、きたちゃん
・趣味
お菓子作り・カラオケ・御朱印集め
・特技・資格など
口笛・美味しいごはん屋さん探し
・私のモットー
人生は大胆な冒険か、それとも“無”か
・好きなもの
神社・食事・美容情報
・嫌いなもの
変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間
・お気に入りの本
伊坂幸太郎さんの本全般、星の王子さま、禅を語る、方舟
・好きな言葉
運・縁・恩
・好きな食べ物
この世の食べ物全て（特にチーズを使ったお料理と雲丹が好きです）
・私のリフレッシュ術
ひたすら食べる
しょっぱいもの→甘いもの→しょっぱいものをエンドレスに…
・ちょっぴり自慢したいこと
難易度高めの焼き魚（ホッケやアジの開きなど）でも綺麗に食べられます！
・メッセージ
ワクワクした気持ちを持ち続けながら、自分である理由を見つけながら、一歩一歩着実に進んでまいります！
■鈴木芹里乃アナ プロフィール
・ニックネーム
せりの、せりちゃん
・趣味
読書、コスメ収集、ライブ・アニメ鑑賞
・特技・資格など
肩たたき、I字バランス
・私のモットー
「好きこそものの上手なれ」「笑う門には福来る」
・好きなもの
猫の肉球
・嫌いなもの
靴擦れ
・お気に入りの本
世界から猫が消えたなら、アルジャーノンに花束を、意識のリボン、湊かなえさんの本全般
・好きな食べ物
さつまいも、チョコレート、あんころもち、フルーツ、ハンバーガー、油そば
・お休みの日の過ごし方
目覚ましをかけずに寝る。そのあとは気分で決めます。
・私のリフレッシュ術
汗をかく（ホットヨガ、ランニング、サウナなど）
・ちょっぴり自慢したいこと
赤ちゃんのころの記憶が鮮明にあります！
・メッセージ
感謝の気持ちを大切に、一つひとつ誠実に向き合います！よろしくお願いいたします。
【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ
血液型O型、東京都出身の北川莉央アナウンサーは「お菓子作り・カラオケ・御朱印集め」が趣味だとし、好きなものは「神社・食事・美容情報」、嫌いなものは「変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間」という。モットーは「人生は大胆な冒険か、それとも“無”か」と記されている。
■北川莉央アナ プロフィール
・ニックネーム
りおち、きたがわ、きたちゃん
・趣味
お菓子作り・カラオケ・御朱印集め
・特技・資格など
口笛・美味しいごはん屋さん探し
・私のモットー
人生は大胆な冒険か、それとも“無”か
・好きなもの
神社・食事・美容情報
・嫌いなもの
変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間
・お気に入りの本
伊坂幸太郎さんの本全般、星の王子さま、禅を語る、方舟
・好きな言葉
運・縁・恩
・好きな食べ物
この世の食べ物全て（特にチーズを使ったお料理と雲丹が好きです）
・私のリフレッシュ術
ひたすら食べる
しょっぱいもの→甘いもの→しょっぱいものをエンドレスに…
・ちょっぴり自慢したいこと
難易度高めの焼き魚（ホッケやアジの開きなど）でも綺麗に食べられます！
・メッセージ
ワクワクした気持ちを持ち続けながら、自分である理由を見つけながら、一歩一歩着実に進んでまいります！
■鈴木芹里乃アナ プロフィール
・ニックネーム
せりの、せりちゃん
・趣味
読書、コスメ収集、ライブ・アニメ鑑賞
・特技・資格など
肩たたき、I字バランス
・私のモットー
「好きこそものの上手なれ」「笑う門には福来る」
・好きなもの
猫の肉球
・嫌いなもの
靴擦れ
・お気に入りの本
世界から猫が消えたなら、アルジャーノンに花束を、意識のリボン、湊かなえさんの本全般
・好きな食べ物
さつまいも、チョコレート、あんころもち、フルーツ、ハンバーガー、油そば
・お休みの日の過ごし方
目覚ましをかけずに寝る。そのあとは気分で決めます。
・私のリフレッシュ術
汗をかく（ホットヨガ、ランニング、サウナなど）
・ちょっぴり自慢したいこと
赤ちゃんのころの記憶が鮮明にあります！
・メッセージ
感謝の気持ちを大切に、一つひとつ誠実に向き合います！よろしくお願いいたします。