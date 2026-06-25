（左から）北川莉央アナ、鈴木芹里乃アナ（C）テレビ東京

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　テレビ東京の公式サイトに、新人アナウンサーのプロフィールが公開された。好きなものや嫌いなもの、モットーなどが紹介されている。

【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ

　血液型O型、東京都出身の北川莉央アナウンサーは「お菓子作り・カラオケ・御朱印集め」が趣味だとし、好きなものは「神社・食事・美容情報」、嫌いなものは「変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間」という。モットーは「人生は大胆な冒険か、それとも“無”か」と記されている。

　北川と同じO型で東京都出身の鈴木芹里乃アナウンサーは“ちょっぴり自慢したいこと”として「赤ちゃんのころの記憶が鮮明にあります！」とし、特技・資格の欄には「肩たたき、I字バランス」を挙げた。

■北川莉央アナ プロフィール

・ニックネーム
りおち、きたがわ、きたちゃん

・趣味
お菓子作り・カラオケ・御朱印集め

・特技・資格など
口笛・美味しいごはん屋さん探し

・私のモットー
人生は大胆な冒険か、それとも“無”か

・好きなもの
神社・食事・美容情報

・嫌いなもの
変な時間に仮眠をしてしまったせいで、夜になかなか寝付けないあの時間

・お気に入りの本
伊坂幸太郎さんの本全般、星の王子さま、禅を語る、方舟

・好きな言葉
運・縁・恩

・好きな食べ物
この世の食べ物全て（特にチーズを使ったお料理と雲丹が好きです）

・私のリフレッシュ術
ひたすら食べる
しょっぱいもの→甘いもの→しょっぱいものをエンドレスに…

・ちょっぴり自慢したいこと
難易度高めの焼き魚（ホッケやアジの開きなど）でも綺麗に食べられます！

・メッセージ
ワクワクした気持ちを持ち続けながら、自分である理由を見つけながら、一歩一歩着実に進んでまいります！

■鈴木芹里乃アナ プロフィール

・ニックネーム
せりの、せりちゃん

・趣味
読書、コスメ収集、ライブ・アニメ鑑賞

・特技・資格など
肩たたき、I字バランス

・私のモットー
「好きこそものの上手なれ」「笑う門には福来る」

・好きなもの
猫の肉球

・嫌いなもの
靴擦れ

・お気に入りの本
世界から猫が消えたなら、アルジャーノンに花束を、意識のリボン、湊かなえさんの本全般

・好きな食べ物
さつまいも、チョコレート、あんころもち、フルーツ、ハンバーガー、油そば

・お休みの日の過ごし方
目覚ましをかけずに寝る。そのあとは気分で決めます。

・私のリフレッシュ術
汗をかく（ホットヨガ、ランニング、サウナなど）

・ちょっぴり自慢したいこと
赤ちゃんのころの記憶が鮮明にあります！

・メッセージ
感謝の気持ちを大切に、一つひとつ誠実に向き合います！よろしくお願いいたします。