実業家ひろゆき（西村博之）氏が総合プロデュースする音楽フェス「UP−T presents HERO SONIC 2026」の主催者は25日、台風7、8号の接近に伴い、今月27、28日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定だった同イベントを中止することを公式サイトなどで発表した。

サイトでは「6月27日（土）、6月28日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました「UP−T presents HERO SONIC 2026」は、台風7号および台風8号の影響により、会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、開催を中止することを決定いたしました」と説明した。

気象予報では、28日には天候回復の見込みだが、「前日の影響による会場設備の復旧作業に時間を要し、本来予定しておりましたプログラムを十分な形で実施することが困難であると判断したため、あわせて開催を中止とさせていただきます」と説明。「本公演を楽しみにチケットをご購入いただき、ご来場を予定されていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心より深くお詫び申し上げます」とお詫びした。

チケットは全額払い戻しとなる。

ひろゆき氏が総合プロデュースし、日本のアイドルカルチャーを中心に、ネット文化、フードエリア、体験型コンテンツなどを融合させたイベント。「アイドル×ネットの新フェス」と銘打ち、開催される予定だった。

ひろゆき氏は中止発表前の段階で、自身のXを更新。「今週末に横浜赤レンガパークで開催予定のイベント「HERO SONIC2026」ですが、台風の影響で中止の可能性あります。というか、おいらが日本に行く便は到着出来るのだろうか、、、？」と、心配していた。