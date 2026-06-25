漫才コンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が25日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会について言及した。

番組では、26日に行われる「日本−スウェーデン」の一戦を特集。早くもテンションが上がっている様子の青木源太アナウンサー（43）に、黒田が「はしゃぐな」と一喝すると、青木アナは「黒田さんが落ち着きすぎてるんですよ」と返した。

あまりサッカーは詳しくないと言う黒田だが、21日に行われたチュニジア戦については「ちゃんと見ましたよ。チュニジア戦、なんば花月の楽屋で。千鳥とかと一緒に」と明かした。

「盛り上がりますね。千鳥のノブがサッカー部でしょ、よう知っとるんですよ。横で聞いて、いちいち聞いてたら、ものすごいキレられてね。『うるさい！』と」と苦笑し、「でも分からへんことを聞くと、どんどん分かってきて『なるほどね』って」と楽しんだことを明かした。

スウェーデン戦は日本時間26日午前8時キックオフで、青木アナが「黒田さん、あした朝8時。私、お家に行きましょうか？」と言うと、黒田は「なんでやねん！ 8時に来られたら嫌やろ！ 自分の家で見なさいよ！」とツッコミ。

青木アナが「ちょっと解説したりとか…。家も近いですし。一緒に応援したら楽しいですもんね」とアピールすると、ゲストのサッカー元日本代表GK本並健治氏（62）が「僕も行きます」と乗っかる。さらに、スタジオ中が「じゃあ私も！」と次々と手を挙げ、黒田は大笑いしていた。