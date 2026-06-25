3月末に解散ライブを行った#ババババンビの元メンバー・岸みゆさんの2nd写真集が7月16日にリリース。誌面カットが公開されました。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島。岸さんにとって海外での写真集撮影は今回が初めてです。



【写真】シースルーランジェリーにも挑んだ岸みゆさん

撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていました。



グループ解散後初となる写真集。これまでの「アイドル・岸みゆ」というイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を大胆に表現した作品です。



青く透き通る海や自然あふれるヴィラなどを舞台に、思わず元気をもらえるような笑顔のビキニカットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには過去最大級の露出にも挑戦。これまで以上に攻めた内容です。ただ刺激的なだけではなく、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉え、彼女の新たな一面を堪能できる作品です。アイドルを卒業し、一人の女性として自然にほどけていく姿を切り取った一冊は必見です。



岸さんは「6年間のアイドル活動を終え、個人として歩み始める今は、私にとって大きなターニングポイントです。そんなタイミングで、この姿を皆さんにお届けできることが本当にうれしいです！1st写真集の発売から約2年。正直、次の写真集のお話はもっと先になるのかなと思っていたので、このタイミングでお話をいただけたことに驚きもありました。日々応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます！撮影地はバリ島！ 実は今回が初めての海外撮影なんです。ずっと目標にしていたので、またひとつ大きな夢が叶いました♡バリ島はどこを切り取っても景色が壮大で、写真では伝わりづらい私の小柄さも一目でわかると思います！（笑）みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！（笑） そんなところもぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです♡この2nd写真集は、私にとって新たな始まりの第一歩。たくさんの方に届きますように！」とコメントしています。



【岸みゆさんプロフィル】

きし・みゆ 2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの(#Mooove!)と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。