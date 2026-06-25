新たなハイブリッドモデル「S:HEV」の特徴と反響

スバルは2026年6月4日に「レヴォーグ レイバック」の一部改良を発表しました。この改良では、先進安全装備や走行性能の向上が図られています。

また、今回の一部改良と同時に、パワートレインを刷新した新ラインナップ「S:HEV」の追加が発表されました。この新たなストロングハイブリッドモデルに対し、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「ワゴンSUV」です！（30枚以上）

レヴォーグ レイバックは、2023年10月に「レヴォーグ」をベースに誕生したSUVです。

パフォーマンスワゴンであるレヴォーグの価値を受け継ぎつつ、SUVならではの自在性や上質さを兼ね備えたモデルとして日本市場向けに開発されました。

ボディサイズは全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mm、ホイールベース2670mmです。

エクステリアは「凛と包」をデザインコンセプトとし、フロントグリルからバンパーまで一体感のある造形が取り入れられています。

インテリアは、表皮にアッシュカラー、ステッチにカッパーステッチを採用し、明るく開放的な雰囲気を演出。

パワートレインは、レヴォーグ同様の1.8リッター直噴ターボエンジンを搭載し、駆動方式はAWDのみの設定。燃費性能はWLTCモードで14.1km／Lです。

2026年6月の一部改良では、加速レスポンスの向上や装備の充実化がおこなわれました。

一部改良モデルの価格（消費税込）は「Limited EX」405万9000円と特別仕様車「Black Selection」424万6000円です。

そして、今回新たに追加されるのが2.5リッター直噴エンジンと2モーターを組み合わせたストロングハイブリッドシステムを搭載する「S:HEV」です。

このストロングハイブリッドシステムには、2つのモーターを内蔵したトランスアクスルとバッテリーが組み合わされており、モーターのみでEV走行が可能となりました。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1820mm×全高1550mm、ホイールベース2675mmです。ガソリンモデルと比較して最低地上高が180mmへ抑えられており、全高も1550mmとなっています。

エクステリアは、スバルのターボモデル特有のデザインとなっていたボンネット上のエアスクープが無くなり、よりスタイリッシュで洗練されたシルエットが実現されました。

インテリアには本革シートを採用したグレードも設定され、上質な空間が表現されています。

WLTCモード燃費は1.8リッターターボ車を上回る19km／Lをマークし、機能性を備えたハイブリッドワゴンとしての性能が引き上げられました。

グレードは「Premium S:HEV EX」と「Premium Black S:HEV EX」の2種類が設定されています。

この新たなハイブリッドモデルについて、スバル販売店の担当者は次のように話します。

「レヴォーグ レイバック S:HEVへの期待はとても高く、発表直後から非常に多くのお問い合わせをいただいています。

現在はまだ公式に発表されておらず、遅れる可能性もありますので確実ではありませんが、発売開始は7月2日を予定しています。試乗できるようになるのは7月下旬から8月上旬ごろの予定です」

また、予約状況や納車時期については次のように話します。

「2026年6月上旬時点ですが、実はもうすでに7月2日の早朝にご来店の予約をされていて、その場でS:HEVを予約するとおっしゃっているお客様も多くいらっしゃいます。

ご予約いただいてから納車までも、まだ完全に決まっているわけではないのですが、恐らく3か月から4か月ほどになるかなと思います。遅くとも年内には納車できるようなスケジュールで進めていると聞いています」

さらに、価格についても次のように話します。

「価格に関してはまだ公式発表もなく、我々販売店のもとにも降りてきていないのですが、予測価格で450万円から500万円ほどになるのではないかと予想しています。ガソリンモデルよりは当然高くなりますが、経済性の面でも納得いただける価格帯かと思います」

新たな走りと環境性能を備えたレヴォーグ レイバックのストロングハイブリッドモデルに、多くのユーザーから期待が寄せられているようです。